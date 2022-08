Wegen des immens positiven Echos macht Polestar in Hinblick auf seine Cabrio-Studie O2 gleich Nägel mit Köpfen: Der schicke Oben-Ohne-Stromer kommt 2026 in Serie. Interessenten können ab sofort ihren Produktionsslot reservieren.

Man nehme die interessante Formensprache des Polestar Precept, komprimiere das Ganze in eine schicke Roadsterform samt öffenbarem Dach und schon ist ein Publikumsliebling geschaffen. So oder so ähnlich kann man die bisherigen Geschichte des im März vorgestellten Polestar O2 zusammenfassen. Und eben weil das Konzeptfahrzeug so gut ankam (und wohl auch die Rechenschieber innerhalb von Polestar ihr grünes Licht gegeben haben), wird aus der Spielerei nun ernst. Oder genauer gesagt, der Polestar 6.

Das ließ Polestar heute verlautbaren und gab passend dazu auch gleich ein paar erste Fakten bekannt. So wird das Hardtop-Cabriolet auf Polestars maßgeschneiderter Plattform aus geklebtem Aluminium basieren, auf eine 800-Volt-Elektroarchitektur setzen und soll mit bis zu 650 kW (884 PS) und 900 Nm Leistung aus zwei Motoren an den Start gehen. Angepeilte 0-100-Zeit: 3,2 Sekunden. Erst bei 250 km/h soll dann Schluss sein mit Vortrieb.

Um die Markteinführung gebührend zu feiern, sollen zunächst 500 nummerierte Exemplare einer speziellen „LA Concept“-Version als „Polestar 6 LA Concept edition“ produziert werden. Sie werden exklusiv mit dem einzigartigen "Sky"-blauen Exterieur, dem hellen Lederinterieur und den speziellen 21-Zoll-Rädern des ursprünglichen Polestar O?-Konzeptautos ausgestattet sein.

Weitere technische Details und die Bestätigung der finalen Spezifikationen werden bis zur voraussichtlichen Markteinführung im Jahr 2026, wenn das Serienfahrzeug Realität wird, veröffentlicht.

Schon jetzt können Interessenten, die in einem Land leben, in dem Polestar bereits aktiv ist, aber eben jenes Interesse kundtun und sich einen Fertigungsslot sichern. "Zum Spaß" werden das aber nur wenige können. Immerhin wird bereits bei der Reservierung ein Betrag von 25.000 Dollar fällig. Der Wagen selbst, also zumindest die "Polestar 6 LA Concept edition", soll dann übrigens um die 200.000 Dollar kosten, wie der Polestar-Website zu entnehmen ist.