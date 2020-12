Polestar kommt nach Österreich

2021 erfolgt auch in Österreich der Polestar(t)

Die Elektromarke des Joint Ventures Volvo und Geely will mit 2021 nun auch am österreichischen Markt mitmischen.

Offiziell verkündet wurde das noch nicht, verräterische Details führten uns aber unmissverständlich zur Wahrheit: Ein eigener Österreich-Verantwortlicher, der gerade gesucht wird, soll in Kürze an Bord des Österreich-Projekts gehen und den Marktstart vorbereiten. Somit werden dann auch Polestars ersten Modelle Polestar 1 und Polestar 2 (ausgezeichnet mit dem „Goldenen Lenkrad“) hierzulande erhältlich sein.



Nachdem der neue „Head of Polestar Austria“ auch für die Führung des „Polestar Space“ – so nennt das Unternehmen seine Präsentationsräume – verantwortlich sein wird, ist zu vermuten, dass zumindest einer der 60 „Polestar Spaces“, die bis Mitte 2020 weltweit in Betrieb sein sollen, in Österreich eröffnet wird.