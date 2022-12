"Ein Hypercar ist immer ein Teil der Porsche-Strategie", sagte er in einem Interview mit unseren britischen Kollegen des CAR-Magazin. "Porsche war immer erfolgreich mit dieser Art von Hypercars, die zeigen, was möglich ist, die Zukunftstechnologien und innovative Produkte zeigen (...) Wir werden ein neues Hypercar bringen, wenn die Zeit dafür reif ist. Sie werden auch in Zukunft eine Rolle für die Marke spielen. Wann ist aber noch nicht entschieden ..." erklärte er.



Obgleich sich Freunde absurd teurer und schneller Autos also durchaus auf ein neues Spielzeug mit Porsche-Wappen freuen dürfen, sollte man sich keine Hoffnungen machen allzubald einen Bestellschein dafür ausfüllen zu können. Denn die Prioritäten liegen für die Heimat des "Elfers" erst einmal woanders, wie Blume, der seit 2015 die Geschicke der Marke lenkt, weiter ausführt: "Wir konzentrieren uns auf die Elektromobilität, wir haben so viele Produkte in den nächsten Jahren, und dann werden wir den richtigen Zeitpunkt abwägen, wann wir ihn bringen. (...) Die Batterie wird der "Zylinder" von morgen sein, also müssen wir noch an Zellen mit hoher Leistung und hoher Dichte forschen. Wir werden in diese Zellen investieren, und wenn wir die richtige Zelle für ein Hochleistungsauto haben, dann wird der Punkt kommen, an dem wir das Projekt auf die Straße bringen, aber ich denke nicht, dass das vor der zweiten Hälfte des Jahrzehnts so weit sein wird."



Vor 2025 wird's also nix mit einem 918-Nachfolger. Doch auch das passt zur Marken-Tradition. Lange Wartezeiten gehören bei den Hypercars aus Stuttgart einfach dazu. Immerhin war die Zeit zwischen dem Carrera GT und dem 918 für Porsche-Verhältnisse ja schon fast irrwitzig kurz. Ersterer kam 2003 auf den Markt, letzterer "schon" zehn Jahre später. Die Lücke zwischen dem Quasi-Vorgänger des Carrera GT, dem 959 und ihm selbst, war da schon deutlich größer: der wurde 1986 vorgestellt. Also 17 Jahre früher.



(Die Bilder oben zeigen den Porsche 919 Street. Ein Konzeptfahrzeug aus 2020, der mit der Idee spielte eine Straßenversion des erfolgreichen Langstreckenrennwagens auf die Straße zu bringen - über das Stadium des hier zu sehenden Lehm-Modells kam er allerdings offiziell nie hinaus)