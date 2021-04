Porsches Elektrokombi heißt Taycan Cross Turismo

Die wichtigste Botschaft des Taycan Cross Turismo: er hat bis zu 1.200 Liter Kofferraum, wenn man beide Fondsitze umlegt. Mehr ist dank der Dachschräge samt Heckklappe, die die Stufe des normalen Taycan ersetzt, nicht drin. Aber das reicht, schließlich möchte Porsche ja nicht in die echte Kombi-Liga einsteigen. Eher geht es um eine schicke Crossover-Variante, weswegen der Name mit “Cross Turismo” auch entsprechend gewählt wurde, doch dazu später mehr.



Grundsätzlich kann gesagt werden, dass der Cross Turismo im Sommer zu den Händlern surrt und sich optisch eng an die 2018 auf dem Genfer Automobilsalon präsentierte Konzeptstudie „Mission E Cross Turismo“ lehnt. In Kombination mit dem Offroad Design-Paket besitzt der Cross Turismo spezielle Flaps an den Ecken der Stoßfänger vorne und hinten sowie an den Enden der Schweller. Diese sorgen für ein markantes Äußeres und schützen zugleich vor Steinschlag. Wie die Taycan Sportlimousine besitzt der neue Cross Turismo innovative Elemente wie den Porsche-Schriftzug in Glasoptik im Leuchtenband.



Offroad Design-Paket? Richtig, denn das Luftfahrwerk samt integrierter Fahrwerkregelung Porsche 4D-Chassis Control verfügt über einen sogenannten Gravel Mode. Für Fahrten in leichtem Gelände, also beispielsweise auf Schotterwegen oder einer schlammigen Fahrbahn, kann das Fahrzeugniveau gegenüber der Limousine um 30 Millimeter angehoben werden. Außerdem beeinflusst „Gravel Mode“ die Fahrwerksysteme Porsche Active Suspension Management (PASM), Porsche Traction Management (PTM), Porsche Torque Vectoring Plus (PTV+), Porsche Stability Management (PSM) sowie das Hinterachsgetriebe. Letzteres schaltet traktionsoptimiert.