Postzusteller laden nun auch daheim

Vorerst sind es 300 Zusteller in Österreich, die mit der mobilen Ladestation NRGkick ausgestattet werden. Die Österreichische Post AG hat dazu den ÖAMTC und DiniTech als Partner ins Boot geholt. Die Transformation soll so noch flotter funktionieren und das Thema Laden kein Kopfzerbrechen mehr bereiten.



Ernst Kloboucnik, ÖAMTC-Landesdirektor in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland: "Neben dem Ausbau flächendeckender Ladeinfrastruktur unterstützen wir mit ÖAMTC ePower.Business auch Unternehmen beim Umstieg auf E-Flotten. Zusammen mit DiniTech darf der ÖAMTC nun für die Österreichische Post AG ein Projekt mit großer Signalwirkung realisieren – wir freuen uns sehr über das Vertrauen in unsere Expertise."



Vorkonfiguriert für einfache Handhabung



Was kann NRGkick denn nun? Die kompakte Ladeeinheit besteht aus einer Steckereinheit, die fest an der Ladeeinheit verbaut ist, und diversen Steckeraufsätzen, die ein Laden an jeder Steckdose ermöglichen. Mit versilberten Kontaktteilen sollen langlebige und leichtgängige Steckvorgänge sichergestellt sein. Über Temperaturüberwachung und Lichtbogenschutz verfügen alle Aufsätze. Nachdem die mobile Ladestation vorkonfiguriert ist, müssen die Zusteller nichts beachten: Anstecken, laden, die Ladedaten werden automatisiert an die Post gesendet, worüber auch die Verrechnung erfolgt.



"Mit über 300 Geräten setzt die Österreichische Post Charge@Home erstmals in großem Stil ein. Unsere Zusteller erhalten dadurch die Möglichkeit, mit ihren E-Fahrzeugen nach Hause zu fahren und sie bequem direkt dort zu laden. Die Vergütung erfolgt über die Post. Damit das alles funktioniert und sogar noch größer werden kann, brauchen wir starke Partner wie DiniTech und den ÖAMTC", so Peter Umundum, Vorstandsdirektor für Paket & Logistik, Österreichische Post AG.



Zur Info: Firmen bekommen für die Errichtung einer betrieblichen bzw. öffentlich zugänglichen Ladeinfrastruktur aktuell bis zu 30 Prozent der Anschaffungskosten aus öffentlicher Hand gefördert.