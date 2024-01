Power-Elektroauto von Abarth und Stellantis Motorsport

Neue Plattform: Perfo-eCMP



Die bekannte eCMP-Plattform wurde weiterentwickelt,, wobei von Tausenden von Teststunden gesprochen wird sowie einer Mischung von Technologien, Rennsport-Erfahrung und technischem Know-how der beiden Partner. Ergebnis ist die Perfo-eCMP, wobei klar ist: Perfo ist die Abkürzung für Performance.



In Detailarbeit wurde also ein Paket geschnürt, damit das noch namenlose Modell neben dem leistungsstarken Antrieb auch mit einem Fahrwerk aufwarten kann, das speziell auf Handling, Dynamik und Stabilität abgestimmt ist. So soll unter allen Bedingungen eine entsprechende Renndynamik garantiert werden. Bei der Nennung des Sperrdifferenzials werden Kenner mit der Zunge schnalzen. Es wurde speziell auf die Bedürfnisse eines Elektroautos entwickelt – wir sind gespannt!



Der stärkste Straßen-Abarth aller Zeiten wird auch schnell und sicher wieder zum Stillstand kommen, denn größere Bremsscheiben und größere Scheibenflächen sorgen für eine gute Wärmeableitung. WIederholte Bremsmanöver sollen so nicht zu Fadingerscheinungen führen. Mit Formel-E-Erfahrungen wurden die Reifen entwickelt, sie sind auf die beste Mischung aus Grip, Reichweite und Geräuschentwicklung gestaltet, ohne einfach nur einen Kompromiss darzustellen. Mit einer Polyurethan-Einlage soll die Geräuschentwicklung deutlich gesenkt werden.



Und die Sitze? Auch die werden nicht einfach vom Serienfahrzeug (Stellantis/Abarth erwähnen es nicht offiziell, wir rechnen mit dem Flat 600e als Basis) übernommen, vielmehr findet sich spezielles Gestühl mit verschiedensten Schaumstofflagen. So sollen die Insassen schön gehalten werden, egal, was der Fahrer am Steuer alles ausprobiert.