Probelauf in Madrid mit dem Fiat 500 Elektro

Tauschen statt laden: Was in den frühen Tagen der modernen Elektromobilität bereits gescheitert ist ("Better Place" ging 2013 pleite) bzw. langsam für teure Luxusmodelle ausgerollt wird (Nio), kommt jetzt mit Stellantis in die vorsichtige Breite. Bereits 2024 soll es soweit sein und der Konzern geht die Sache im geschützten Rahmen einer einzelnen Carsharing-Flotte an, ohne gleich dem Endkunden die ultimative Mobilitätslösung zu versprechen.



Ein Anfang im Kleinen



Weniger als fünf Minuten soll das Prozedere dauern, das Stellantis und Ample mit ihrer Partnerschaft beim Projekt in Spanien anbieten werden. In Madrid wird der Anfang gemacht: In einer Flotte von hundert Fiat 500 Elektro wird die Batteriewechsel-Lösung ausprobiert. 2024 wird dabei als einziger Zeithorizont des Projekts genannt. Mit der Technologie "kann eine vollständig geladene EV-Batterie in weniger als fünf Minuten in ein Elektrofahrzeug eingebaut werden", so der Wortlaut von Stellantis zum Wechselvorgang.



Gespräche für weitere Anwendungen sind zwischen Ample und Stellantis am Laufen, die Rede ist dabei sowohl von Firmen-, als auch von Privatflotten – auch auf anderen Stellantis-Plattformen.



In drei Tagen steht die Station



Gut zu wissen: Ample verspricht, dass seine leichten Batteriewechsel-Stationen in nur drei Tagen in öffentlichen Bereichen aufgestellt werden können, was eine schnell skalierbare Infrastruktur ermöglichen soll. Im Alltag initiiert der Fahrer den Batteriewechsel über seine Smartphone-App, nachdem die Station das Fahrzeug automatisch erkannt hat. Noch ein Vorteil für Elektroautofahrer: Sie profitieren immer von der neuesten Batterietechnologie, was Reichweite und Lebensdauer des Fahrzeugs erhöhen kann.



„Die Partnerschaft mit Ample ist ein weiteres Beispiel dafür, wie Stellantis alle Möglichkeiten auslotet, die unseren Elektrofahrzeugkunden Mobilitätsfreiheit ermöglichen“, meint Ricardo Stamatti, Stellantis Senior Vice President, Charging & Energy Business Unit. „Neben anderen Projekten, auf die wir uns konzentrieren, bietet die modulare Batteriewechsel-Lösung von Ample die Möglichkeit, unseren Kundinnen und Kunden eine höhere Energieeffizienz und eine herausragende Leistung zu bieten und gleichzeitig Reichweitenangst zu nehmen. Wir freuen uns darauf, das erste Programm mit unserem herausragenden Fiat 500 Elektro durchzuführen.“