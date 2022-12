Rabatte auf Strom und mehr

Bei Instadrive gibt es die aktuellsten Elektroautos im Langzeitabo, was schon stark nach Leasing klingt. "Easing" nennt es das Wiener Unternehmen entsprechend. Vor Weihnachten lässt eine besondere Aktion aufhorchen: Günstigere Monatsraten, Strom zum Schleuderpreis und natürlich die kostenlose Lieferung könnten für alle, die sich bisher nicht entscheiden konnten, ausschlaggebend sein.



Als Beispiel nennt Instadrive den VW ID.4 Pro mit 82 kWh Batteriegröße und 522 Kilometer Reichweite, der im Normalfall auf 679 Euro monatliche Rate kommt – beim "Christmas Special" sind es 559 Euro. Als Anzahlung werden 10.000 Euro fällig, die Laufzeit beträgt 36 Monate.

Ebenso sofort verfügbar ist der Cupra Born 58 e-Boost. Hier handelt es sich bereits um das Modelljahr 2023, das um 586 statt um 679 Euro monatlich zu haben ist.



Nicht sofort, aber "schnell verfügbar" labelt Instadrive etwa die Modelle Tesla Model Y Long Range (809 statt 919 Euro Monatsrate) und VW ID.3 Pro Performance (315 statt 429 Euro).



Bis auf den Strom, auf den es jetzt eben auch Rabatte gibt, ist in der rate alles enthalten: "Dein monatlicher Fixpreis enthält alle Gebühren, Versicherung, Wartung, Garantie, 8-fach-Bereifung, Förderungsabwicklung und Pannenhilfe", so Instadrive. Das Motto lautet "Wir übernehmen für dich alles was Geld, Zeit und Nerven kostet."



Unten seht ihr das Gründungsduo von Instadrive, Philipp Halla und Andreas Mutter (rechts).