Rückblick auf den Golf CitySTROMer

Das Jahr 1976 war für den Golf ein durchaus wichtiges. Nicht nur, dass der erste Diesel den Siegeszug des Wolfsburgers einläutete (in den ersten zwei Jahren verlief der Verkauf tatsächlich etwas schleppend). Auch entwickelte VW gemeinsam mit dem Energieanbeter RWE eine vollelektrische Variante, quasi parallel zum Golf D: den Golf E. Die letzte Energiekrise steckte noch allen in den Knochen, es konnte also nicht schaden, sich sicherheitshalber schon einmal nach Alternativen umzusehen – man weiß ja nie.



Heraus kam ein grüner Versuchsträger mit 27 PS starkem Gleichstrommotor, den man einfach anstelle des serienmäßigen Benzinmotors an das Viergang-Getriebe flanschte. Den nötigen Strom lieferten 16 Stück 6-Volt-Bleiakkus, die den gesamten Kofferraum ausfüllten, und die man entweder daheim über den 220-Volt-Anschluss laden konnte, was rund 12 Stunden dauerte. Oder aber unterwegs, denn schon damals hatte man für E-Mobile reservierte Parkplätze im Sinn, wobei die in den Siebzigern noch üblichen Parkuhren auch gleichzeitig als Ladesäulen dienen sollten. Die Reichweite? 60 Kilometer – immerhin.