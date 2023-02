Rückzahlungsplan für Reservierungen

Schlechte Nachrichten für die begeisterte Sion-Community, die sich vor kurzem noch in Wien traf, um das ungewöhnliche Fahrzeug mit Solar-Reichweitenverlängerung zu inspizieren. Ein kurzes Motorline-Video davon findet sich hier, um einen Eindruck zu geben, wer sich dieses Auto gern in die Garage gestellt hätte. Oder besser: vor die Garage, denn die Sonne sollte schon drauf scheinen. Das Sion-Projekt wird von Sono Motors jedenfalls eingestellt. Punkt, aus.



„Die Umstrukturierung ist ein entscheidender Schritt in der Entwicklung von Sono Motors“, sagt Laurin Hahn, Mitbegründer und CEO von Sono Motors. „Auch wenn wir mit dem Sion-Programm unser ursprüngliches Herzensprojekt einstellen mussten, bietet uns die Verlagerung unseres gesamten Fokus auf B2B-Solarlösungen die Möglichkeit, weiterhin innovative Produkte in der Solarindustrie zu entwickeln. Trotz der mehr als 45.000 Reservierungen und Vorbestellungen für den Sion waren wir gezwungen, auf die anhaltende Instabilität der Finanzmärkte zu reagieren und unser Geschäft zu verschlanken. Diese Entscheidung ist uns nicht leichtgefallen.“



Der Sion hat zu viel Geld verschlungen



Zur Einordnung: Etwa 90 Prozent des Finanzierungsbedarfs für 2023 wurden allein durch das kantige Solarauto verursacht. Es ist somit ein Opfer knallharter Einsparungsmaßnahmen aufgrund der schlechten Bedingungen auf dem Kapitalmarkt. Und, wie Hahn unterstreicht, der Sion war ja "nur" ein Projekt des Münchner Unternehmens. Die anderen "Eggs in the Basket" sind Solarlösungen (Hardware und Software), die schon jetzt von 23 Partnern in Europa, Asien und den USA eingesetzt werden. Busse, Kühlfahrzeuge und Wohnmobile fahren ebenso mit der Sono-Motors-Technologie herum wie Pkw anderer Hersteller.



Als Entwicklungspartner und Zulieferer wird zudem mit Unternehmen wie Mitsubishi Europe, CHEREAU und den beiden Volkswagen-Tochterunternehmen Scania und MAN Truck & Bus zusammengearbeitet. Ganz ehrlich: Wenn da das Geschäft gut läuft und das "Herzensprojekt" trotz aller Anstrengungen in die Binsen geht, würde wohl jeder so entscheiden. Wer weiß, wenn Sono Motors einmal ordentlich Kohle gescheffelt hat, vielleicht kommt dann irgendwann ein Sion II des Weges. Vielleicht aber auch unter anderer Flagge, denn das Sion-Programm könnte einfach verkauft werden.