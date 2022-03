Red Dot Award für den Kia EV6

Kia Österreich Red Dot Award für den Kia EV6 | 21.03.2022

Erst "COTY", jetzt Red Dot: Best of the Best

Das elektrische Crossovermodell EV6 der koreanischen Marke Kia hat mehrere Auszeichnungen erhalten: Nach der Trophäe "Car of the Year 2022" folgt nun der Red Dot Award fürs Design. Die 50-köpfige Jury des renommierten Wettbewerbs verlieh dem neuen Elektro-Crossover in der Disziplin Produktdesign die Höchstwertung "Red Dot: Best of the Best", die nur für eine "wegweisende Gestaltung" vergeben wird.