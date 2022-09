Renault hat das Modell 5 bereits im Januar letzten Jahres mit der Vorstellung eines passenden Konzeptautos wiederbelebt, das einen Ausblick auf ein mögliches Serienfahrzeug gleichen Namens geben sollte und bereits großartige Resonanz auslöste. Das Auto wurde jedoch eher als Prototyp denn als Konzept beschrieben. Und nun bereitet der französische Automobilhersteller ganz offensichtlich eine neue, "etwas extremere" Version desselben Showcars vor. Sie wird auf dem Pariser Autosalon Ende des Monats vorgestellt werden, und wir haben die ersten Teaser-Bilder.



Drei Fotos des neuen Showcars wurden veröffentlicht. Und obgleich freilich noch viele Details wortwörtlich im Dunkeln bleiben, macht uns das, was wir sehen können, bereits durchaus den Mund wässrig. Denn alle Zeichen stehen unmissverständlich auf eine moderne und offensichtlich brutale Neuinterpretation des legendären Renault 5 Turbo: Weit ausgestellte Radkästen, noch breitere Räder, Schalensitze, Käfig und natürlich ein gigantischer Heckflügel sind allesamt sehr unmissverständliche Anleihen an das Gruppe-B-Monster von damals, das ja folgerichtig auch als Straßenversion erhältlich war. Dieser zwischen 1980 und 1986 in zwei Generationen gebaute Hot-Hatch gilt noch immer als eines der besten Autos, die Renault je gebaut hat.



Die moderne Neuinterpretation, so Renault, ist rein elektrisch und lässt sich von der Welt der Videospiele inspirieren. Leider gibt es zu den Teaser-Bildern keine technischen Daten, aber das Unternehmen sagt, dass das Renault 5-Konzept "außergewöhnliche Überschwänglichkeit mit hoher Leistung kombinieren" wird.



Die schlechte Nachricht zum Schluss: Es würde uns doch sehr wundern, wenn es am Ende eine Serienversion eines so wilden Renault 5 auf die Straßen schafft. Immerhin wird die Basisversion, obgleich sie das Potenzial hat, ein ähnlicher Design-Hit zu werden wie etwa der aktuelle Fiat 500, als Ersatz für den Zoe auf den Markt kommen. Also in seinem Kern ein sehr braves Auto sein ... aber wer weiß. Vielleicht kommt dann ja doch eine Alpine-Version? Daumen drücken und erst einmal das Konzeptauto abwarten.