Renault Kangoo E-Tech schon gefahren

findet ihr hier. Bei einer Fahrvorstellung zwischen Köln und Bonn konnten wir erste Eindrücke mit dem Franzosen sammeln.



Entspannt geht es auf 15 kWh runter



19,2 kWh Stromverbrauch gibt Renault als kombinierten Wert an, die WLTP-Reichweite (Batterie: 45 kWh) liegt somit bei 285 Kilometern. Nachdem die Mehrheit der Familien wohl eher zwischen Schule, Einkauf, Großeltern, Nachmittagsaktivität etc. gondelt und es nicht gerade sportlich angehen lässt, haben auch wir uns zurückgehalten und sind die Routen entspannt abgefahren. Siehe da: 15 kWh waren lange Zeit haltbar, auf den selektiveren Strecken wurden es dann knapp über 17 kWh. Es hatte etwa 15 Grad und wir waren zu zweit samt Kleingepäck.

Nachdem der Kangoo kommod fünf Personen Platz bietet, die dann auch noch 542 Liter Gepäck mithaben können, wird der Verbrauch entsprechend steigen, wenn der große Urlaub ansteht. Oder der Transport: Immerhin können maximal 1730 Liter hineingepackt werden. Entweder über die praktischen Schiebetüren links und rechts (immer in Serie dabei) oder über die große Heckklappe – Achtung, beim Parken nach hinten etwas Platz lassen! Praktisch: Die Rückbank lässt sich um 16 Zentimeter längs verschieben, zwischen Gästen und Gepäck kann also ein wenig verhandelt werden. Wer danach fragt: Ja, die große Heckklappe muss nicht sein, für 240 Euro gibt es Heckflügeltüren, die 180 Grad weit öffnen.



Beim Fahren selbst kommt erstaunlich wenig Elektrofeeling auf. Schon allein deshalb, weil alles so gewohnt wirkt. Klar, der Kangoo bietet State-of-the-Art-Technologie für die modernen Insassen, doch das Hochdachkombi-Cruisen wirkt, wie in den Generationen davor: Auf positive Art vertraut, fast schon heimelig. Mit 122 PS werden all jene glücklich, die über die irren Leistungswerte mancher Elektroautos (wo schon Kompakte über 200 PS haben) nur den Kopf schütteln. 245 Nm Drehmoment packen dann aber doch ordentlich zu, wenn es einmal benötigt wird.