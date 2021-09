Renault bietet die Batterie in zwei Kapazitätsstufen an: Mit 40 kWh für eine Reichweite von 300 Kilometern und mit 60 kWh für eine Reichweite von bis zu 470 Kilometern (WLTP-Zyklus, je nach Ausstattung). Für möglichst effizientes Fahren stehen vier Rekuperationsstufen zur Verfügung. Ein vorausschauendes Lademanagement bringt die Batterie auf die für das schnelle oder vollständige Laden nötige Temperatur, wenn sich das Fahrzeug einer geplanten Ladestation nähert. An einer 7,4-kW Wallbox muss man für die Aufladung acht Stunden rechnen, an einer öffentlichen 22-kW-Ladestation 30 Minuten für 50 Kilometer im Stadtverkehr und an einer 130-kW-Schnellladestation 30 Minuten für bis zu 200 Kilometer auf der Autobahn.



Wohl aber erste Details über die Platzverhältnisse: Dank des langen Radstands (2.70 m bei einer Gesamtlänge von 4.21 m) soll es im neuen Megane besonders luftig zugehen. Beispielsweise verspricht Renault eine Beinfreiheit hinten von 21 cm. Zudem wurde durch die Verlagerung des Schaltknaufs hinter das Lenkrad und der Taste für die MULTI-SENSE-Einstellungen auf das Lenkrad selbst zwischen den beiden Vordersitzen reichlich Platz geschaffen, der ein offenes Ablagefach mit einem Volumen von sieben Litern bietet. Das reicht etwa für eine ausgewachsene Handtasche. Insgesamt bieten die Ablagen und Staufächer an Bord des Neuen Mégane E-TECH Electric eine Kapazität von 30 Litern und machen ihn damit zum Spitzenreiter in Sachen Stauraum im Interieur in seiner Klasse.



Der Kofferraum bietet ein Gesamtvolumen von 440 Liter. Dank der rechteckigen Form lässt er sich zu 100 % nutzen, zumal wenn die Ladekabel im 22 Liter großen Extra-Ablagefach unter dem doppelten Boden verstaut werden.



Bestellstart ist im Jänner 2022, die Auslieferungen sind für März geplant. Preise nannte der Hersteller noch nicht.

Hier die volle Pressemeldung mit noch mehr Infos in Original-Länge:

Der neue Renault Mégane E-TECH Electric verkörpert mit seiner Vielzahl von Innovationen exemplarisch die „Nouvelle Vague“ von Renault, zu Deutsch „Neue Welle“, eine Produktoffensive, mit der der französische Hersteller Maßstäbe in der Automobilindustrie setzen wird. Ziel ist es, die Führungsrolle bei der Energiewende durch Elektro- und Wasserstofflösungen zu stärken und bis 2025 den grünsten Antriebsmix aller Hersteller in Europa anzubieten. Seit dem Marktstart der ersten Elektrofahrzeuge der Marke 2010 hat Renault in Europa über 300.000 E-Autos und weltweit rund 400.000 Fahrzeuge verkauft.



INS ELEKTRISCHE ÖKOSYSTEM INTEGRIERT

Anders als seine batterieelektrischen Vorläufer versteht sich der Renault Mégane E-TECH Electric nicht nur als reines E-Fahrzeug, sondern als Teil eines größeren elektrischen Ökosystems. Er verfügt über die technische Voraussetzung für das bidirektionale Laden und kann mit der Vehicle-to-Grid-Technologie (V2G) Strom ins Netz zurückspeisen. Dank des neuen OpenR Displays im Innenraum und des zusammen mit Google entwickelten neuen Multimediasystems OpenR Link auf Android Automotive OS-Basis fügt sich der Mégane E-TECH Electric außerdem nahtlos in das digitale Ökosystem seines Nutzers ein.



Renault wird den Mégane E-TECH Electric am Standort Douai im Norden Frankreichs fertigen. Dieser nimmt eine Schlüsselrolle im künftigen Produktionsverbund ElectriCity ein, dem mit einer Jahresproduktion von 400.000 Fahrzeugen bis 2025 größten und wettbewerbsfähigsten Zentrum für den Bau von Elektrofahrzeugen in Europa. Nachhaltigkeit ist ein wichtiger Aspekt bei der Herstellung des Fahrzeugs. So sind insgesamt 27,2 Kilogramm der sichtbaren (unteres Cockpit) und unsichtbaren Teile (Innenstruktur des Instrumententrägers) aus recycelten Kunststoffen gefertigt. 95 Prozent des Fahrzeugs lassen sich am Ende seines Lebenszyklus wiederverwerten.



ERSTES MODELL AUF BASIS DER NEUEN CMF-EV-PLATTFORM

Der neue Mégane E-TECH Electric ist das erste Fahrzeug, das die neu entwickelte, modulare CMF-EV-Plattform der Allianz Renault-Nissan-Mitsubishi nutzt. Die speziell für Elektrofahrzeuge konzipierte Technikbasis zeichnet sich durch einen kompakt geschnittenen Motorraum, einen verlängerten Radstand und weit außen positionierte Räder aus. Zugleich erlaubt die Plattform den Einbau extrem flacher Batterien mit hoher Energiedichte. Insgesamt vereinen die CMF-EV-Plattform und der Mégane E-TECH Electric über 300 Patente in sich.



Die Vorgaben der innovativen Plattform eröffneten den Renault Designern neue Perspektiven bei der Gestaltung des Fahrzeugs. Den Mégane E-TECH Electric charakterisieren kurze Überhänge und ein langer Radstand von 2,70 Metern bei einer Gesamtlänge von 4,21 Metern. Mit 1,5 Metern ist der elektrische Kompaktwagen trotz der Batterie im Fahrzeugboden außerdem nur wenig höher als der aktuelle Mégane mit Verbrennungsmotor. Die neuen Proportionen bieten die Grundlage für ein exzellentes Raumangebot. So beträgt der Knieraum im Fond 21 Zentimeter.



AUFSEHENERREGENDES „SENSUAL TECH“-DESIGN

Der neue Mégane E-TECH Electric führt als erstes Modell mit dem neuen Renault Logo an Front und Heck das aufsehenerregende „Sensual Tech“-Design ein. Merkmale des Mégane E-TECH Electric sind sinnliche Stilelemente wie die muskulös abgerundete Schulterpartie, die eingezogenen Flanken und die konturierte Motorhaube. Ergänzt werden sie durch markante Hightech-Details wie etwa mikrooptische LED-Leuchtbänder am Heck oder den großen OpenR-Bildschirm im Innenraum. Dank des geringeren Kühlungsbedarfs des E-Antriebs konnten die Designer eine weitgehend geschlossene Front realisieren. Weiteres Merkmal: Die bündig in die Karosserie integrierten Türgriffe öffnen sich automatisch, sobald sich der Fahrer nähert. Das äußere Erscheinungsbild vervollständigen Anleihen aus der Welt der Crossover-Modelle. Hierzu zählen je nach Ausstattung 18- oder 20-Zoll-Räder, die hohe Gürtellinie und Protektoren an Radhäusern und Fahrzeugflanken. Das nach hinten bogenförmig gestaltete Dach erinnert hingegen an ein Coupé.



Weit außen angeordnete Lufteinlassöffnungen, die den Luftstrom gezielt um die Reifen lenken und aerodynamisch nachteilige Verwirbelungen an den Fahrzeugflanken verhindern, sowie die schmalen Räder steigern die aerodynamische Effizienz und senken den Energieverbrauch.



MODERNSTE LICHTTECHNIK

Ebenso wie die markanten Karosseriekonturen prägt eine ausdrucksstarke Lichtsignatur das Erscheinungsbild des Mégane E-TECH Electric. Das markant konturierte Tagfahrlicht erstreckt sich bis zu den Lufteinlassöffnungen in der Frontschürze. Zusätzlich ist das vollelektrische Kompaktmodell mit schmal geschnittenen, hochmodernen LED-Matrix-Scheinwerfern ausgestattet. Für einen besseren Rundumblick verbreitert sich in der Stadt der Lichtkegel, während er sich bei höheren Geschwindigkeiten auf Landstraßen und Autobahnen verlängert und die Fernsicht verbessert.



Nähert sich der Fahrer dem Mégane E-TECH Electric, begrüßt ihn das Fahrzeug mit einer eigenständigen Lichtsequenz, und die versenkten Türgriffe fahren aus. Sobald er Platz genommen hat, schaltet sich automatisch das OpenR Display ein und zeigt vom Renault Sound untermalt das Logo und den Namenszug der Marke.



GRÖSSTER INFO-SCREEN IN DER KOMPAKTKLASSE

Mit dem erstmals in einem Renault Serienfahrzeug vorgestellten OpenR Display verfügt der Mégane E-TECH Electric je nach Ausstattung über den größten Info-Screen in einem Modell der Kompaktklasse. Der Bildschirm in Form eines liegenden „L“ vereint das querformatige digitale Kombiinstrument und den hochformatigen Multimediamonitor zu einer Gesamt-Displayfläche von 774 Quadratzentimetern. Hiervon entfallen 453 Quadratzentimeter auf das 12-Zoll (30,5-Zentimeter)-Multimediadisplay und 321 Quadratzentimeter auf die 12,3-Zoll (31,2-Zentimeter)-Anzeige mit den fahrtrelevanten Daten. Dank der großen Lichtstärke und der Antireflexionsbeschichtung garantiert der OpenR Bildschirm auch bei voller Sonneneinstrahlung exzellente Ablesbarkeit. Der Instrumententräger kommt deshalb ohne traditionelle Sonnenblende aus, wodurch er schlank und elegant wirkt.



WOHNLICHES INTERIEUR, HOHER AKUSTIKKOMFORT

Neue Wege gingen die Designer auch bei der Materialauswahl für das wohnliche, vom modernen Möbeldesign inspirierte Interieur. So bestehen die Sitzbezüge ausstattungsabhängig aus recycelten Materialien. In der Topausstattung findet sich an der Oberseite der Türverkleidungen und des Instrumententrägers erstmals in einem Serienautomobil das Holzdekor „Nuo“. Hierfür wird dünnes Lindenholzfurnier mit einem umweltfreundlichen Klebstoff auf ein Baumwollgewebe geklebt und anschließend gelasert. Zierleisten, die sich über den gesamten Instrumententräger erstrecken und bis in die Türverkleidungen reichen, unterstreichen das großzügige Raumgefühl. In die Dekorleisten integriert ist je nach Version die Ambientebeleuchtung. Zusätzlich sorgen eine schallabsorbierende Schaumstoffschicht zwischen dem Fahrzeugboden und der Batterie sowie eine spezielle Schallisolierung in den Türen für einen hohen Akustikkomfort vergleichbar dem einer Premiumlimousine.



LIVING LIGHTS BELEUCHTUNGSKONZEPT SORGT FÜR ENTSPANNUNG

Zu den Highlights im Mégane E-TECH Electric Innenraum zählt das LIVING LIGHTS Beleuchtungskonzept: Die Ambientebeleuchtung unterscheidet zwischen Tag und Nacht und wechselt alle 30 Minuten automatisch die Farbe. Die Übergänge erfolgen dabei fließend. Tagsüber unterstreicht kühles Licht das Innendesign und verleiht dem Cockpit einen Hightech-Charakter. Nachts schaffen hingegen wärmere Töne eine Wohlfühlatmosphäre. Neben seiner eleganten Gestaltung überzeugt das Interieur mit zahlreichen Ablagen. Insgesamt stehen im Innenraum des Mégane E-TECH Electric bis zu 30 Liter an Staumöglichkeiten zur Verfügung. Das ist Klassenbestwert. Das Kofferraumvolumen beträgt 440 Liter, die sich dank der rechteckigen Form des Ladeabteils uneingeschränkt nutzen lassen. Durch Umklappen der im Verhältnis 1/3 zu 2/3 geteilten Rückbank lässt sich die Ladekapazität noch vergrößern.



AGILES FAHRVERHALTEN

Das hohe Komfortniveau kombiniert Renault mit einem agilen Fahrverhalten. Hierfür ist die CMF-EV-Plattform mit einer neuen, direkt ausgelegten Servolenkung gekoppelt. Zusätzlich sorgt die neue Mehrlenker-Hinterachse für eine präzise Radführung. Dank der mit nur elf Zentimeter Höhe schlanksten Batterie auf dem Markt verfügt der Mégane E-TECH Electric außerdem über einen um neun Zentimeter tieferen Schwerpunkt als der Mégane mit Verbrennungsmotor. Hinzu kommt eine gleichmäßige Gewichtsverteilung, da die Batterie nahezu den kompletten Raum innerhalb des Radstands einnimmt. Mit dem MULTI-SENSE-System der neuen Generation kann der Fahrer zusätzlich das Fahrerlebnis individuell an seine persönlichen Vorlieben anpassen.



ELEKTROMOTOR IN ZWEI LEISTUNGSSTUFEN

Renault bietet den Mégane E-TECH Electric in zwei Antriebsvarianten mit 96 kW/130 PS und 160 kW/218 PS an. Beide Elektroaggregate sind als fremderregte Drehstrom-Synchronmotoren konzipiert. Vorteile sind die große Leistungsbandbreite und die hohe Effizienz. Außerdem benötigen fremderregte Motoren keine Seltenerdmetalle für Magneten, was die Umweltbelastung in der Produktion reduziert. Dank ihres optimierten Designs sind die Motoren kompakt und wiegen nur 145 Kilogramm einschließlich Getriebe. Ihr Drehmoment von 205 Nm und 300 Nm steht praktisch vom Start weg zur Verfügung und ermöglicht eine kraftvolle Beschleunigung. Die Topmotorisierung des Mégane E-TECH Electric spurtet in nur 7,4 Sekunden von 0 auf 100 km/h.



Zur hohen Effizienz des Mégane E-TECH Electric trägt ebenfalls die rekuperative Bremsstrategie bei. Der Fahrer hat die Wahl zwischen vier Rekuperationsstufen von Stufe 0 (kein rekuperatives Bremsen) bis hin zur Stufe 3 (maximale Rekuperation).



BIS ZU 470 KILOMETER REICHWEITE

Die Batterie selbst ist um 40 Prozent niedriger als ihr Pendant im Renault ZOE. Dazu kommt eine mit 600 Wh/l um 20 Prozent höhere Energiedichte. Möglich macht dies eine neue chemische Zusammensetzung. Beim Stromspeicher des Mégane E-TECH Electric handelt es sich um eine Lithium-Ionen-NMC-Batterie (Nickel, Mangan, Kobalt), die mehr Nickel und weniger Kobalt enthält. Außerdem verfügt der Akku ebenso wie der Elektromotor über Flüssigkeitskühlung. Renault bietet die Batterie in zwei Kapazitätsstufen an:

mit 40 kWh für eine Reichweite von 300 Kilometern (WLTP-Zyklus)

mit 60 kWh für eine Reichweite von bis zu 470 Kilometern (WLTP-Zyklus, je nach Ausstattung)



Die 40-kWh-Batterie besteht aus acht Modulen mit je 24 Zellen, die auf einer einzigen Schicht verteilt sind. Die 60-kWh-Batterie besteht aus zwölf Modulen mit je 24 Zellen, die auf zwei Schichten verteilt sind. In beiden Fällen bleiben die Abmessungen der Batterie unverändert.