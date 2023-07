Renault Megane E-Tech im Recheck

Es war vor ziemlich genau einem Jahr, als wir das erste Mal zwei Wochen am Stück dem Renault Megane E-Tech 100% Electric intensiv auf den Zahn fühlen durften. Dabei gefiel er uns rasch auf diversen Wegen; Design, Qualitätseindruck, Infotainmentsystem (powered by Google), Fahrverhalten ... alles top. Als es dann aber daran ging auf unserer genormten Testrunde seinen Verbrauch herauszufahren, beeindruckte er endgültig. 12,0 kWh auf 100 Kilometern?! So sparsam umrundete noch kein Auto unsere rund 50 Kilometer lange und zu ziemlich genau 30 Prozent jeweils aus Autobahn, Landstraßen und Stadtrouten bestehende Teststrecke. Die Sache hatte allerdings einen Haken. Auf besagtem Autobahnstück war eine Weile kein eigentlich für den Test nötiges 130 km/h-fahren möglich; eine Baustelle mit 80er-Beschränkung schob dem einen Riegel vor. Weil aber die Route logischerweise nicht geändert werden konnte und auch andere Autos durch diese Engstelle getestet wurden, schrieben wir den Wert dennoch in unsere Rangliste auf ... ganz oben, aber mit Sternchen.



Nun stellte uns Renault noch einmal einen Megane E-Tech EV60 zur Verfügung. Zwar nicht in der damals getesteten Ausstattungslinie Techno, sondern im Top-Trim Iconic, aber logischerweise mit derselben Motorisierung. Die besagte Baustelle ist schon lang Geschichte, also ging es noch einmal ab auf Verbrauchsfahrt um herauszufinden, wo sich der Renault WIRKLICH in unserer Top-Liste einordnet. Keine Ahnung ob es in Folge an den wirklich perfekten Bedingungen (26 Grad, wenig Verkehr) oder den mittlerweile erfolgten Softwareupdates liegt, doch der Franzose hatte zum Ende der Verifizierungsfahrt eine echte Überraschung bereit. Trotz fehlender Baustelle unterbot er den früheren Testwert noch einmal und rollte mit 11,1 kWh auf 100 km Stromverbrauch über die Ziellinie. Neuer Rekord! Und ein weiterer Beweis dafür, dass Renault-Nissan hier eine wirklich gute Plattform gelungen ist. Chapeau Renault.