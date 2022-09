Das brutal designte Showcar lehnt sich, trotz der fehlenden Explosionen zur Krafterzeugung, in den wichtigsten Aspekten direkt an seine ikonischen Vorgänger an. Auch hier setzt man also auf Heckantrieb und massive Aerodynamikaufbauten. Für den Vortrieb selbst sorgen je ein E-Motor pro Hinterrad, ihre Energie bekommen sie aus einem 42 kWh-Akkupaket, das zwischen den Achsen sitzt und somit sogar in Sachen Gewichtsverteilung zumindest mit Wohlwollen als Entsprechung des Mittelmotor-Layouts der Urväter gesehen werden kann.