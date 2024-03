Renault Scenic – schon gefahren

Lassen wir die Spurensuche in der Vergangenheit einfach gleich sein: Der Scenic ist ebenso wie der Espace kein Familyvan mehr, Klapptischchen für die Kids hinten sucht man ebenso vergeblich wie verschieb-, versenk- oder ausbaubare Sitze. Für Familien ist der Scenic dennoch geeignet, nun aber im Gewand eines 4,47 Meter langen Crossovers, der mit 545 Liter ganz schön viel Kofferraumvolumen bietet – maximal gehen sich 1.670 Liter aus. Und wer im Fond mitreist, genießt richtig viel Beinfreiheit und einen ebenen Boden. Somit kann auch der Mittelsitz als vollwertiger Platz vergeben werden, wenn man nicht lieber von der lässigen neuen Mittelablage (ab der zweiten Linie Techno) profitiert. Diese bietet zwei Passagieren jeweils einen USB-C-Anschluss samt eigenem Smartphone-Halter, die sich zu einem Tablet-Halter kombinieren lassen. Cupholder sind ebenso dabei.



Immer mit Wärmepumpe und 22-kW-AC-Möglichkeit



Ablagen gibt es sonder Zahl und diverser Art, hier sollte man immer fündig werden. Um das Platzkapitel bald abzuschließen, keimt zweimal leise Kritik auf: Die Mittelkonsole vorn macht einen ungewöhnlichen Knick nach rechts, was die Kniefreiheit des Beifahrers beschränkt. Dieser muss sich schlicht damit abfinden, Langbeinige sitzen dann wohl lieber hinten. Und ein Frunk für das Ladekabel fehlt. Es lässt sich in den Untiefen des Kofferraums verstauen, dafür gibt es im Kellergeschoß ein eigenes Abteil.



Jetzt aber: Was kann das soeben zum Car of the Year 2024 gewählte Fahrzeug als Elektroauto? So einiges, dazu gehört die Auswahl zwischen der 60-kWh-Batterie („comfort rage“), die mit 130 kW an der DC-Station geladen werden und dem 87-kWh-Package („long range“), das 150 kW am Schnelllader zieht. Aufpreisfrei lassen sich beide mit 22 kW Wechselstrom versorgen. Wer im Alltag mit 430 WLTP-Kilometern zurechtkommt, kann zum günstigeren Basismodell Evolution greifen. Bei der schon erwähnten Techno-Ausstattung lässt sich auch die große Batterie mit 625 WLTP-Kilometern im Datenblatt auswählen. Bei diesem direkten Vergleich bestehen 3.000 Euro Preisunterschied. Doch 60 kWh gibt es halt auch in der Basis um 41.890 Euro – da stehen dann 7.000 Euro zwischen den beiden Batteriekapazitäten. Eine Wärmepumpe mit Batteriekonditionierung ist stets an Bord.