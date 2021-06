Renault Twingo E-Tech im Test

Auch wenn die Kooperation zwischen Daimler und Renault bereits der Vergangenheit angehört, die E-Version des Twingo war von Anfang an eingeplant. Warum die Franzosen erst sieben Jahre nach Lancierung der dritten Generation damit herausrücken, bleibt ein Rätsel.

Dreamteam

So oder so hat man sich durchaus etwas überlegt: Den Motor steuert der Smart bei, der für das bevorzugte Einsatzgebiet – Stadt, maximal Land – mehr als ausreichend anschiebt. Beim Akku entschied man sich für ein Paket mit 21,4 statt wie beim Schwaben 17,6 kWh Kapazität, was nicht nach viel klingt, aber ein deutliches Plus an Alltagstauglichkeit ergibt. 190 Kilometer Reichweite stehen im Prospekt und wer nur im Ortsgebiet unterwegs ist, hat keine Probleme, diesen Wert locker zu erreichen. Bei der Überlandfahrt wird es schon enger und Autobahn-Tempi liegen dem Twingo definitiv nicht. Zumal Renault (vielleicht zugunsten des Zoe?) auf den flinken Gleichstromanschluss ganz verzichtet hat. Immerhin schafft der AC-Anschluss 22 kW, womit man ausreichend schnell auf eine brauchbare Reichweite kommt.



Der Rest ist so, wie man es vom Twingo gewohnt ist. Robuste Materialien treffen auf eine brauchbare Verarbeitung, der Wendekreis ist sensationell, das Platzangebot O. K. Und dennoch: Der Electric wirkt wie die eigentliche Bestimmung des Twingo. Das Fehlen des lärmenden und mauen Dreizylinder-Benziners steigert den Geräuschkomfort deutlich. Die Mehrkosten im Vergleich zum 65-PS-Benziner liegen abzüglich Förderung bei rund 5.000 Euro, das Topmodell „Vibes“ kommt auf 24.990 Euro (20. 825 netto).

Technische Daten Renault Twingo E-Tech Electric Vibes

Leistung | Drehmoment 81 PS (60 kW) | 160 Nm

0–100 km/h | Vmax 12,9 s. | 135 km/h

Getriebe | Antrieb 1-Gang aut. | Hinterrad

Reichweite (max.) | Batterie 190 km (WLTP) | 21,4 kWh

Ø-Verbrauch 16,0 kWh/100 km (WLTP)

Ladedauer AC | DC ca. 60 min (80 %)1 | -

Kofferraum | Zuladung 219–980 l | 350 kg

Garantie Fahrzeug | Batterie 4 J./100.000 km | 8 J./160.000 km

Basispreis | NoVA 24.990 (20.825 exkl.) | 0 %



Das gefällt uns: das coole Gesamtkonzept

Das vermissen wir: einen größeren Kofferraum

Die Alternativen: Smart EQ forfour, Dacia Spring