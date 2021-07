Renault elektrifiziert die Müllabfuhr

Elektroantrieb und Lkw? Stimmt schon, das verträgt sich – zumindest mittelfristig – überhaupt nicht. Zu gering die Reichweite. Oder zu schwer die Akkus. Und dennoch: Es gibt Anwendungsgebiete, wo Strom als Antriebsquelle durchaus Sinn ergibt. Nämlich dann, wenn keine hohe Laufleistung zu erwarten ist, wie zum Beispiel bei kommunalen Anwendungen. Und genau hier hakt Renault Trucks ein, mit dem D Wide Z.E. Low Entry Cab. Der vollelektrische Lkw mit neuem, abgesenktem Fahrerhaus wurde speziell für den Einsatz bei der Müllabfuhr konzipiert und soll nebenbei auch noch die Sicherheit der Mitarbeiter und der Verkehrsteilnehmer verbessern.



Der D Wide Z.E. LEC ist so ausgestattet, dass das Einsteigen besonders mühelos und sicher erfolgen soll. Nützlich sind etwa eine besonders niedrigere, im Vergleich zu herkömmlichen Lkw gut 200 Millimeter herabgesetzte Einstiegshöhe, eine rutschfeste Stufe und die Öffnung der Tür um bis zu 90 Grad. Die Anstrengung für die Teams der Müllabfuhr, die bei einer Tour mehr als hundertmal ein- und aussteigen müssen, soll so deutlich reduziert werden. Die niedrige Position des Fahrerhauses wiederum ermöglicht einen direkten Überblick und soll für optimalen Schutz der anderen Verkehrsteilnehmer sorgen.



Der in Zusammenarbeit mit dem Karosseriebauer Estepe entwickelte D Wide Z.E. LEC wird in der 6x2-Version mit gelenkter Hinterradachse angeboten und kann europaweit bestellt werden. Wie stark der D Wide jedoch ist und wie weit man mit einer Akkufüllung kommt, das hat Renault Trucks noch nicht verraten.