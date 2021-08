Das ausschließlich im Abonnement erhältliche Gesamtpaket umfasst neben dem 110 kW/150 PS starken Fahrzeug auch maßgeschneiderte Services. Limo ist bis zu 140 km/h schnell und beschleunigt in 9,6 Sekunden von null auf 100 km/h. Dank seiner 60-kWh-Batterie soll der Neuzugang eine WLTP-Reichweite von mehr als 400 Kilometern schaffen. Zudem verspricht man bei Mobilize eine umfangreiche Komfort- und Sicherheitsausstattung.



Echte Kenner werden sich dabei nun aber vielleicht fragend am Kinn kratzen und denken "Irgendwoher kenne ich das Ding" ... und sie haben damit vollkommen Recht. Der/die/das Limo ist die nun fertige Serienversion des GSE von JMEV (Renault gehören hier 50% des Unternehmens). Dieser tauchte schon diverse Male in Aussendungen auf. Beispielsweise zuletzt als Renault seine Mobilize-Strategie vorstellte. Aber das nur nebenbei ...



Weltpremiere feiert Limo am 8. September im Rahmen der IAA Mobility in München. Anschließend nimmt eine Testflotte von 40 Fahrzeugen den Betrieb auf.