Rewe und Smatrics bauen Ladenetz aus

Mit E-Autos fährt man in der Regel nicht "tanken", oder eben laden. Man lädt das Auto, während man selbst gerade etwas anderes erledigt. Ganz oben auf dieser Liste: Einkaufen. Damit das in Zukunft noch besser klappt, wollen die Rewe-Gruppe (Billa, Billa Plus und Penny) und ihr Partner Smartics EnBW ihre E-Lade-Angebot weiter ausbauen. Bis 2025 sollen zu den aktuell 70 Standorten mit Lademöglichkeit noch 120 weitere hinzu kommen.

Mit E-Autos fährt man in der Regel nicht "tanken", oder eben laden. Man lädt das Auto, während man selbst gerade etwas anderes erledigt. Ganz oben auf dieser Liste: Einkaufen. Damit das in Zukunft noch besser klappt, wollen die Rewe-Gruppe (Billa, Billa Plus und Penny) und ihr Partner Smartics EnBW ihre E-Lade-Angebot weiter ausbauen. Bis 2025 sollen zu den aktuell 70 Standorten mit Lademöglichkeit noch 120 weitere hinzu kommen.

"Bequemes und schnelles Laden gehört zum smarten Einkaufserlebnis – e-mobiles Laden wird zum Standortfaktor." statuiert das Duo Rewe/Smatrics zu Beginn seiner Pressemeldung, das sich schon heute als "Nahversorger der E-Mobilität" versteht. Dementsprechend hat man in Sachen Ausbau für die nächsten drei Jahre viel vor. 120 neue Ladestandorte sollen bei Geschäftslokalen wie Billa, Billa Plus und Penny österreichweit errichtet werden, wobei versprochen wird dass diese einerseits teilweise überdacht sein werden und jeweils mindestens zwei 300 kW-Ladestationen bieten werden; an besonders stark frequentierten "Hubs" sogar mehr. Außerdem fein: Der dafür genutzte Strom soll zu 100 Prozent aus erneuerbarer Energie stammen.



„Es freut uns, starker und lösungsorientierter Partner der REWE Group Österreich zu sein und durch die sukzessive Erweiterung der Ladeinfrastruktur an attraktiven Standorten eine Win-Win-Situation zu schaffen. Auf der einen Seite profitieren Endkund:innen von mehr Lademöglichkeiten und können insbesondere in urbanen Bereichen gesichert ihre Fahrzeuge während des Einkaufens laden. Auf der anderen Seite kommt es dem Image der Handelsunternehmen zugute, dass sie Laden während des Einkaufs ermöglichen“, sagt Geschäftsführer Hauke Hinrichs von SMATRICS und SMATRICS EnBW, dem gemeinsamen Joint Venture von SMATRICS und der EnBW Energie Baden-Württemberg AG, das Österreichs größtes Schnellladenetz betreibt.



Bis Jahresende möchte die Rewe Gruppe in Österreich Laden mit 100 Prozent erneuerbarer Energie an über 100 Standorten anbieten. „Wir freuen uns, mit SMATRICS EnBW einen verlässlichen Partner an unserer Seite zu haben, denn wir sehen, wie wichtig der laufende Ausbau des e-mobilen Ladenetzes ist und möchten diesen aktiv vorantreiben. Die Vorteile liegen auf der Hand: Wir bleiben zukunftsfit und erhöhen die Attraktivität unserer Standorte“, so Robert Nagele, Vorstand des Immobilien-Ressorts bei Billa.