Roadshow mit Polestar 2, Polestar 3 und Polestar 4

Solo sorgte der Polestar 2 seit seiner Einführung vor drei Jahren für rund 1.800 Neuzulassungen der Marke in Österreich. Nun folgen die nächsten Modelle: Für den Polestar 4 werden ab 57.590 Euro aufgerufen und für das derzeitige Topmodell Polestar 3 sind ab 79.800 Euro zu entrichten. „Mit dem wachsenden Produktportfolio diversifizieren wir unser Angebot an Premium-Elektroautos und bedienen zudem die hohe Nachfrage nach SUV-Modellen. Wir freuen uns, nun alle drei Modelle auf Tour schicken zu können und so Kundinnen und Kunden die Möglichkeit zu bieten, in ihrer Nähe Probefahrten vorzunehmen“, so Thomas Hörmann, Geschäftsführer Polestar Österreich.



Alle Termine



Die angesprochene Tour startet am 20. August in Kärnten, wo sie bis zum 1. September am Marktpatz in Pötschach hält.



Next Stop ist die Steiermark, vom 3. bis zum 14. September findet man Polestar in der Shopping City in Seiersberg.



Weiter geht es nach Tirol, am Sparkassenplatz Innsbruck sind die Modelle vom 17. bis zum 28. September zu sehen.



Vorarlberg ist die Mitte der Tour, man hält im Montforthaus in Feldkirch. Datum: 1. bis 12. Oktober.



In Salzburg hat man den Europapark als Örtlichkeit gewählt, vom 15. bis zum 25. Oktober ist dort die Roadshow aufgebaut.



Es geht dem Ende zu: Vom 29. Oktober bis zum 9. November ist Polestar im Max Center, Wels (Oberösterreich) zu Gast.



Finale in Niederösterreich: Vom 12. bis zum 23. November kann man die elektrischen Gleiter in der Shopping City Süd in Vösendorf erleben. Ganz klar auch der Stop für die Wiener durch die Nähe zur Hauptstadt.



Probefahrten buchen lassen sich hier. Natürlich kann man auch den regulären Weg gehen und in einem der drei Polestar Spaces (Wien, Linz, Graz) vorbeischauen bzw. die Test Drive Hubs (Wiener Neudorf, Krems, Wels, Innsbruck und Bregenz) aufsuchen.