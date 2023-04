Roadster kommt im Sommer 2024 nach Europa!

Wer an MG denkt, denkt an offene Zweisitzer. Insofern findet die nun chinesische Marke wieder den Anschluss an frühere Zeiten. Details zur Batteriegröße und zum Innenraum bleiben auch nach der Premiere offen.

Schon vor fast zwei Wochen konnten wir euch erste Bilder und Daten zum MG Cyberster zeigen bzw. mitteilen. Nun kam es auf der Auto Shanghai zur großen Präsentation und der Importeur hat uns mit den offiziellen Infos versorgt.



Er kommt zu uns!



Der wohl wichtigste Punkt, der noch ausständig war: Der MG Cyberster kommt nach Europa! Und wohl auch nach Österreich, denn "das Fahrzeug wurde noch nicht für den österreichischen Markt homologiert und steht noch nicht zum Verkauf" ist doch eindeutig. Noch nicht! Sie sind also motiviert. Als Marktstart für Europa wird der Sommer 2024 kommuniziert, ein wenig zurückhaltend mit "voraussichtlich" abgeschwächt.



Uns reicht das schon, denn die Aussicht auf einen offenen Zweisitzer mit MG-Emblem ist verlockend. Und schließlich handelt es sich auch um den Ausblick auf die Designzukunft der Marke. Bei MG wird man mutig, denn 2024 darf man stolz auf das 100-jährige Jubiläum zurückblicken. Ja eh, mit den kultigen Modellen der aufregenden Geschichte hatten die Chinesen nichts zu tun. Toll, dass trotzdem zelebriert wird.

Kamm und Schere



Was zeichnet den MG Cyberster aus? Ein markantes Heckdesign, vom Importeur als "Kammback" (in Referenz an Wunibald Kamm, einen deutschen Aerodynamik-Pionier) bezeichnet sowie eine lange Motorhaube und geschwungene Oberflächen. Die elektrischen Scherentüren sind natürlich eine lässige Show – wir sind gespannt, ob sie es in die Serie schaffen.

Vom rein elektrischen Antriebsstrang wissen wir nach wie vor nicht viel (siehe Link oben). Wenigstens sieht man bei dem einen Bild ein bisschen etwas vom Innenraum: Statt eines Automatik-Wählhebels finden sich zwei Cupholder, das Lenkrad trägt einen roten Startknopf und der Infotainmentscreen dürfte einen Verbund mit dem Digitalcockpit eingehen und zum Fahrer hin orientiert sein. In der Türe findet sich die Bedienung für die elektrische Sitzverstellung.



Lassen wir noch den Designdirektor von SAIC zu Wort kommen: "Unsere Absicht war es, einen völlig neuen Roadster zu schaffen, der ein mutiges und wegweisendes neues Kapitel für MG aufschlägt. Beim Cyberster lag der Fokus darauf, ein Design zu entwickeln, das die erfolgreiche Vergangenheit der Marke reflektiert und die sportliche Linienfürung wiederaufleben lässt – während wir uns gleichzeitig darüber im Klaren waren, dass er modern und zukunftsorientiert sei soll." Die Bilder zeichen noch Vorserienmodelle!