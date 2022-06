Rock + Ring + Festival

"On a mission for no emission" lautet das Motto des österreichischen Unternehmens Instadrive bei der Organisation von "Rock den Ring". „Wir haben gezeigt, dass wir gemeinsam stark sind und zusammen Berge versetzen können. Waren es im Jahr 2020 etwa 500 Elektrofahrzeuge, so umkreisten 2021 bereits rund 700 Elektrofahrzeuge aller Art – mit tausenden ElektromobilistInnen – den Wiener Ring und setzten mit ihrer Rundfahrt ein kräftiges Signal für nachhaltige Elektromobilität“, meint Initiator Mag. Philipp Halla, MBA. Spannend: Das Event soll dieses Jahr sprunghaft wachsen, Halla (im Bild unten links, gemeinsam mit dem zweiten Instadrive-Geschäftsführer Mag. Andreas Mutter, Bakk. MBA) möchte am 26. Juni 2022 gleich 2000 Elektrofahrzeuge hinbekommen. Unter Rock-den-Ring kann man sein eigenes Auto anmelden, um mit Gleichgesinnten um die komplett gesperrte Ringstraße zu cruisen.



Leise ist das neue Laut

Während das Festival "Rock am Ring" ganz schön laut ist, geht es bei "Rock den Ring" in Wien besonders leise zu, zumindest beim Corso. Rundherum gibt es ein ganzes Festival der E-Mobilität, wo Aussteller ihre Fahrzeuge zeigen und für Testfahrten zur Verfügung stellen sowie Dienstleister und Co ihre Produkte und Services präsentieren. Zudem sind wichtige Influencer eingeladen, um mit den Fans zu feiern und den neuen Rekord am Ring zu erleben.

Auf der oben genannten Website gibt es auch ein Video als Teaser für die familienfreundliche Veranstaltung.