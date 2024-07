SMATRICS errichtete 44 Highspeed-Ladepunkte im 2. Quartal

Von April bis Juni 2024 hat Smatrics 44 neue HPC-Schnellladepunkte an neun Standorten in Österreich aufgebaut. Damit beweist man einmal mehr die Rolle als wichtiger Player beim Ausbau des Schnellladenetzes.

Pünktlich zur Urlaubssaison stehen im Smatrics-Ladenetz insgesamt 260 HPC-Schnellladepunkte zur Verfügung – 84 mehr als zu Beginn des Jahres. Der Schwerpunkt beim Ausbau der Ladeinfrastruktur lag im zweiten Quartal bei Handelspartnern: In Summe wurden 32 Ladepunkte bei Billa-Filialen errichtet. „Zusätzlich zum Schnellladenetz entlang des hochrangigen Straßennetzes wächst jetzt vor allem die Ladeinfrastruktur bei Handelspartnern. An unseren hochmodernen Ladestationen mit bis zu 400 kW Leistung können Autofahrer:innen während eines kurzen Einkaufsstopps nebenbei ihr Fahrzeug laden. Bei modernen Autos reicht dies für die Fahrten der folgenden Tage oder bis zum nächsten Einkauf. Damit machen wir E-Mobilität auch für alle Menschen ohne Wallbox zuhause einfach und alltagstauglich“, sagt Thomas Landsbek, CEO Smatrics EnBW.



„Indem wir mehr Ladepunkte an einem Ort anbieten, können wir Endverbraucher:innen ein bequemeres Ladeerlebnis ermöglichen und gleichzeitig Synergien in der Wartung und im Betrieb nutzen“, sagt Hauke Hinrichs, COO Smatrics EnBW. „Des Weiteren haben wir unsere Kooperationsprozesse mit den lokalen Verteilnetzbetreibern optimiert und stabilisiert. Diese verbesserten Prozesse ermöglichen es uns, schneller und unkomplizierter neue Standorte für Ladestationen auszubauen und bestehende Stationen zu erweitern.“



Aufgeteilt wurden die neuen Ladestationen auf neun Standorte: In Wien und Salzburg stehen ab sofort je vier weitere HPC-Schnellladepunkte zur Verfügung, in Niederösterreich, Oberösterreich und der Steiermark sind es je acht. Im Burgenland sind es sogar zwölf und damit überholt dieses Bundesland rein bei den Highspeed-Ladepunkten Vorarlberg und Wien.