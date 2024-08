SUV und Limousine: Modellnamen-Ankünder

Die ersten beiden – laut eigener Aussage – "industrieverändernden Modelle" bekommen Namen: Am 5. August hat Aehra seinen SUV als Impeto und seine Limousine als Estasi vorgestellt. Neben den Modellbezeichnungen wurden auch die Finanzierungspläne angekündigt.



25.000 Einheiten pro Modell und Jahr



Man hat Großes vor bei Aehra, da spart man nicht mit vollmundigen Aussagen. Nachdem es noch keine Preisvorstellungen der beiden Modelle gibt, kann man noch nicht einschätzen, wie sehr Impeto und Estasi den Markt "stören" werden, wie dei Mailänder es selber ausdrücken. Nachdem es sich angeblich um "Ultra-Premium-Elektrofahrzeuge", wieder so eine Eigenaussage, handelt, sollte der Schaden aber in Grenzen bleiben – denken wir.



Dem Ministerium für Industrie und Made in Italy, das den italienischen Automobilfonds kontrolliert, wurde inzwischen ein umfangreicher Entwicklungsplan vorgelegt. Wenn Aehra investiert, soll eine neue, hochmoderne 207.000 Quadratmeter große Anlage in Mosciano Sant'Angelo errichtet werden, wobei man von 650 neuen Arbeitsplätzen ausgeht. Mit Abruzzo, der Heimat der italienischen Kohlefaserindustrie und dem EV-Expertisezentrum an der Universität L'Aquila in der Nähe will man die ideale Lage für den Start von Aehra gefunden haben. Geht alles nach Plan, soll schon 2025 der Spatenstich für das Werk erfolgen, spätestens Mitte 2026 sollen die beiden Fahrzeuge dann vom Band rollen. In späterer Folge soll auf 25.000 Einheiten pro Modell und Jahr hochskaliert werden.



Als einzige reine EV-Marke Italiens rechnet man mit der Unterstützung der Regierung. Aehra wurde inzwischen zu einem wichtigen Gipfel über die Zukunft der italienischen und europäischen Automobilindustrie in das Ministerium für Unternehmertum und Made in Italy in Rom eingeladen. Hazim Nada, Aehra-Gründer und CEO: „Es wird auch für alle bei Aehra immens befriedigend sein, wenn unser Finanzierungsantrag von der italienischen Regierung unterstützt wird und wir als Projekt von nationaler strategischer Bedeutung für den Aufbau eines nachhaltigen Mobilitätsökosystems ausgewählt werden. Dies bestätigt erneut Aehras Mission, Ultra-Premium-Nachhaltigkeitsmobilität neu zu definieren, indem wir die neuesten Ingenieurs-, Batterie- und Fertigungstechnologien nutzen.“