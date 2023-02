Salzburg AG als neuer Roamingpartner

Im April 2022 schrieben wir auf motorline.cc über das österreichische (öffentliche) Ladenetz unter dem Titel "10.000er-Hürde fast erreicht" noch: "Derzeit bewegt es sich auf die magische fünfstellige Zahl zu.



Die aktuellste Aussendung von Smatrics EnBW macht nicht einmal ein Jahr später klar, dass es rund 15.000 öffentliche Ladepunkte gibt – allein im Smatrics-Netzwerk. Damit handelt es sich um die größte Reichweite aller Anbieter am Markt.



Das Schweizermesser der E-Mobilität



Wie es dazu gekommen ist? Es gibt einen großen neuen Roamingpartner, die Salzburg AG ist ins Netzwerk gekommen. Somit sind alle österreichischen Landes-Energieversorger Teil des Smatrics-Roamingnetzes. Ebenso mit an Bord sind – unter anderem – Ladestationen der österreichischen Ladeanbieter da emobil, Ella sowie des ÖAMTC. Das Aufladen eines Elektroautos mit nur einer Ladekarte wird somit immer einfacher und alltagstauglicher. Smatrics-CEO Hauke Hinrichs spricht in diesem Zusammenhang von einem "Schweizermesser der E-Mobilität in Österreich" sowie mehr als 90 Prozent Netzabdeckung in Österreich. „Vertragsbasiertes Laden mit Roaming ist und bleibt die einfachste und wichtigste Abrechnungsmöglichkeit. Wir haben das Thema daher mit Nachdruck verfolgt und sind stolz darauf, dass Ladeangebot mit der höchsten Reichweite aller Ladeanbieter in Österreich zu haben“, meint Hinrichs, der Direktzahlungen (Direct Payment) dagegen auch in Zukunft als Randphänomen ansieht.



In Europa kann man die Karte mit dem gelb-weißen "S" übrigens an über 120.000 Ladepunkten zum Einsatz bringen. Wollt ihr alle Roamingpartner wissen, folgt einfach dem Link.