Salzburg, Wien und Co: Neueste BMW i-Modelle erleben

"Freude erleben" – ein nettes Motto für eine Probefahrtentour durch die Alpenrepublik. BMW Austria packt bald diverse seiner Elektromodelle ein und begibt sich auf einen Roadtrip, der die aktuellen Modelle den möglichen Kunden bestmöglich näherbringen soll.



Vier Stationen, fünf Modelle



Wer Interesse an einem der Fahrzeuge hat, kann es auf 30-minütige Ausfahrten entführen. Die BMW-Crew hat immer schon passende Streckenführungen parat, wer will, kann natürlich auch die persönliche Hausstrecke abfahren.

Immer mit dabei ist der BMW Cube, ein 50 m² großer, lichtdurchfluteter Container, der die digitale Welt der Marke näherbringt. Zusätzlich kann eine innovative 3D-Animation des BMW i5 am jeweiligen Ausstellungsort bewundert werden.

Die Tourdaten



Los geht es vom 10. bis zum 11. Mai im Europark Salzburg, im Anschluss geht es nach Innsbruck, wo BMW vom 23. bis zum 25. Mai im Sillpark Halt macht.



Die nächsten beiden Termine sind in der Seiersberg Shoppingcity in Graz (6. bis 8. Juni) bzw. am Riesenradplatz im Prater in Wien (20. bis 23. Juni).



Muss man sich für diese Probefahrten anmelden? Nein, sagt BMW Austria, einfach hinkommen! Wer dennoch sichergehen will, folgt dem Anmeldelink für BMW-Events.