Schneller laden, natürlicherer Sound

Von Anfang an hat Mazda mit seinem Elektroauto nicht bei der Jagd nach den größten Akkukapazitäten und der reisetauglichsten Reichweite mitgemacht. Lieber eine kleine Batterie einbauen, bei der die Waage nicht unendlich ausschlägt und die dennoch für die täglichen Wege reicht. Ja eh, ein guter Ansatz. Mit den aktuellen Verbesserungen der Ladefunktionen wird der Alltag im MX-30 dennoch eindeutig entspannter.



Weil: Das gewöhnliche AC-Laden ist nun dreiphasig möglich und am DC-Schnelllader fließen maximal 50 statt 40 kW durch die Kabel. Mazda beziffert diese Performance-Verbesserung mit einer Zeitersparnis von 10 Minuten. Beim Gleichstrom-Ladepunkt dauert die Kaffeepause im besten Fall also nur noch 26 Minuten.

Neuer Sound soll natürlicher wirken

Das Fahrgeräusch bei einem Elektroauto ist ja immer so eine Sache: Ohne den steigenden Geräuschpegel eines hart arbeitenden Verbrenners kann man schwerer zuordnen, wie flott man eigentlich unterwegs ist. Hier hat Mazda nachjustiert und spricht von einem neuen Sound, der ganz unterbewusst mithelfen soll, die Drehmoment-Entwicklung der Power Unit mitzubekommen. Der 2022er-Jahrgang des MX-30 soll sich zudem an die anderen Geräusche (Wind, Reifen) anpassen, ohne ungewöhnlich zu klingen.



Farblich hat sich ebenso etwas getan. Bei den mehrfarbigen Kombinationen sind "Jet Black" und "Zircon Sand" dazugekommen, was somit vier "multi tone color schemes" entspricht. Bei der Bilderwahl der Innenräume wählen wir sonst helle Motive aus, damit das Foto nicht "absäuft", wie unser Grafiker sagen würde. Hier kommen wir nicht umhin, euch eine dunkle Cockpitlandschaft zu präsentieren, denn Mazda hat den bestehenden Varianten "Modern confidence" (also weiß) und Industrial vintage (also braun) eine komplett schwarze Version hinzugefügt. Graue und weiße Akzente beleben den Innenraum ein wenig, die Mittelkonsole – wie gewohnt – aus Kork ist dunkelbraun. "Säuft trotzdem ab", meint der Grafiker. Im Alltag ist das dunkle Cockpit natürlich pflegeleichter und verhindert unerwünschte Reflexionen.



Der neue Jahrgang des Mazda MX-30 soll im Juli auf allen Märkten in Europa starten.