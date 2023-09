Schneller, sportlicher, sicherer als Ziel

Neuer Look, neue Features? Geduld, wer ein Elektroauto ordert, will zuerst über die E-Besonderheiten Bescheid wissen. Also: Den Audi Q4 e-tron gibt es immer mit der 77-kWh-Batterie zu bestellen, deren Zellchemie optimiert wurde. Somit wurde auch die DC-Ladeleistung verbessert, mittlerweile kann der Strom am Schnelllader mit maximal 170 kW in den Akku schießen. Zumindest bei den allradgetriebenen Modellen, die auch im E-Zeitalter quattro genannt werden. Mit Heckantrieb beträgt die DC-Ladeleistung 135 kW.



Erstmals mit Nachkonditionierung der Batterie



Zur Vorkonditionierung der Batterie – der e-tron Routenplaner wählt den besten Weg, auf dem an HPC-Säulen nachgeladen wird und bereitet die Batterie bestmöglich darauf vor – kommt erstmals in der Baureihe die Nachkonditionierung. "Dabei kühlt das Thermomanagement des Fahrzeugs die Batterie weiter, etwa wenn sie nach der Fahrt oder dem Laden eine fest definierte Temperaturschwelle übersteigt", erklärt Audi.



Auch die permanent erregte Synchronmaschine (PSM) an der Hinterachse wurde upgedatet, arbeitet nun effizienter und bietet mehr Leistung. Höhere Reichweite und gleichzeitig mehr Power? Geht! Beim Q4 Sportback 45 e-tron sollen 562 Kilometer bei einem WLTP-Verbrauch von 15,6 bis 18,6 kWh möglich sein.



Mit Heckantrieb stehen 286 PS an, das E-SUV rennt dann in 6,7 Sekunden auf 100 km/h. Mit Allrad und gleicher Leistung sind es immerhin 6,6 Sekunden. Stehen 340 PS im Datenblatt nennt sich der Audi 55 e-tron und sprintet – egal ob normal oder als Sportback – in 5,4 Sekunden auf 100 km/h. Ab sofort bieten alle Varianten den gleichen Topspeed: 180 km/h.