Schon fast 25 Prozent Zuwachs an HPC-Ladepunkten

Bei Smatrics EnBW spricht man nun von 216 statt 176 Schnellladepunkten. Der rasante Ausbau bringt Elektroautofahrern in der Bundeshauptstadt ebenso etwas wie Reisenden in Niederösterreich, Oberösterreich und Kärnten.



Entlang der Süd- und Westautobahn verteilt



„Mit den 40 neuen Highspeed-Ladepunkten, die wir im ersten Quartal errichtet haben, stehen E-Autofahrer:innen weitere hochmoderne Ladepunkte mit bis zu 400 kW zur Verfügung, um – je nach Aufnahmeleistung – in rund 15 Minuten Reichweite für bis zu 400 Kilometer zu laden“, erklärt Thomas Landsbek, CEO bei Smatrics EnBW. Mit der Verteilung entlang der Süd- und Westautobahn wird langen Fahrten der Schrecken genommen, gerade in einem Elektroauto möchte man nicht zu lange Passagen ohne Ladeinfrastuktur voraus wissen. Hauke Hinrichs, COO bei Smatrics EnBW, meint: „Bei der Errichtung von Ladeinfrastruktur orientieren wir uns am aktuellen Bedarf und erweitern das Schnellladenetz dort, wo es am nötigsten gebraucht wird.“ 36 der 40 neuen HPC-Ladepunkte (High Power Charging) wurden in den Top 3 Bundesländern bei den E-Fahrzeugneuzulassungen 2023 errichtet. Nur die Stationen in Kärnten tanzen hier aus der Reihe.



Speziell zu erwähnen ist der erste große Lade-Hub in Oberösterreich: Bei der Abfahrt A1 Vorchdorf stehen insgesamt 16 Ladepunkte bereit. Restaurants und Tankstellen sind in Gehweite, wer hier sein Auto auflädt, kann sich also die Zeit vertreiben. Traunsee und Attersee sind ebenso in der Nähe. Nein, nicht zum Schwimmen gehen, aber der Tourismus profitiert, wenn Elektroautofahrer mühelos an ihr Ziel kommen. „Wir arbeiten daran, die Abstände zwischen den Standorten weiter zu verkürzen. In den nächsten Jahren möchten wir etwa alle 40 Kilometer ultraschnelles Laden bereitstellen", sagt Landsbek.