Schritt für Schritt zur rein elektrischen Marke

Die C-SUVs machen den Anfang



Innerhalb von zwei Jahren werden die Franzosen fünf neue Fahrzeuge mit der "e-"-Nomenklatur auf den Markt bringen. Den Anfang macht die neue C-SUV-Generation, bereits in der zweiten Jahreshälfte 2023 wird der e-3008 enthüllt und der große Bruder e-5008 lässt dann nicht lange auf sich warten. Natürlich steht die abschließende Homologation noch aus, doch die derzeit genannte Reichweite von 700 Kilometer (WLTP) klingt schon einmal vielversprechend.



In Punkt 1 wurde das Kürzel STLA bereits erwähnt: Der e-3008 wird das erste Fahrzeug sein, das auf dieser neuen, hochmodernen Medium-Plattform basiert. Drei elektrische Antriebsstränge – einschließlich Doppelmotor – sind bei den SUV-Brüdern damit möglich.



Richtung Zukunft blickt Peugeot auch im Design: Durch die neuen Proportionen haben die Gestalter mehr Freiheiten, sowohl was den Look von außen als auch die Inneneinrichtung betrifft. Ab 2026 etwa wird ein völlig neues i-Cockpit eingeführt: Steer-by-Wire gehört zu den Errungenschaften, die es möglich machen. Auch das Human-Machine-Interface wird sich komplett neu zeigen.



Das Potenzial zur globalen Erwärmung soll – auf die nächsten zwei Fahrzeuggenerationen umgelegt – auf jeden Fall um 25 Prozent gesenkt werden. Das Stammtischthema "Langlebigkeit von E-Autos" mischt Peugeot mit der Ansage auf, dass die Lebensdauer eines BEV (Battery Electric Vehicle) künftig 20 bs 25 Jahre betragen soll. Ein heutiger Benzienr steht bei 15 Jahren