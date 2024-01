Seat stockt nach unten auf

Wenn die "Moto Austria" am 9. Februar in Wels startet, gehört der Elektroroller Seat Mó 50 zu den Highlights, denn der schwächere Bruder der beiden 125er-Modelle feiert dort seine Österreich-Premiere. Mit der neuen Variante, die auch von 15-Jährigen mit der Lenkberechtigung Klasse AM gefahren werden darf, sinkt zudem der Einstiegspreis im Zweiradsegment der Spanier: Statt bisher 5.299 Euro (Mó 125) sind es nun 4.950 Euro (E-Mobilitätsförderung Importeur und staatliche Förderung sind da immer schon abgezogen). Ein zeitlich begrenztes Angebot ergibt sich mit dem Messebonus: Da kostet der kleine Mó nur noch 4.450 Euro.



Schon vor der Premiere bestellbar



Wer sich für den Auftritt in Wels interessiert, checkt am besten die Seite der Moto Austria ab. Wer die Fakten zur Mó 50 wissen will, liest einfach weiter: Nicht unwesentlich ist zum Beispiel, dass der Messebonus nicht nur für Wels-Besucher gilt, er ist einfach auf den Zeitraum der Messe vom 9. bis zum 12. Februar beschränkt – der Kaufabschluss muss da getätigt werden. Online bestellen lässt sich der neue Roller bereits kurz vor der Ö-Premiere, die gewohnte Importeurs-Seite ist hierzu die richtige Anlaufstelle.