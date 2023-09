Selbstbewusst glänzende Diamanten

Neue Autos werden immer größer. Stopp, Vorurteil! Beim Wechsel der Generationen schrumpfte der Mitsubishi ASX um knapp 14 Zentimeter, wir verbuchen das als besonders parkplatzfreundlich. Noch dazu konnte das Kofferraumvolumen etwas gesteigert werden. In der Basis zumindest, denn den ASX gibt es auch als reinen Verbrenner. Beim Hybrid und vor allem beim Plug-in-Hybrid wird der Platz für das Gepäck wieder etwas knapper.



Topmodell heißt passend Diamond



Dafür freut man sich dank der knapp 10,5 kWh großen Lithium-Ionen-Batterie über rein elektrische Alltagswege. Das ist dem seit 2010 produzierten und mehrfach modellgepflegten Vorgänger vorenthalten geblieben. Im gemischten Betrieb und brav aufgeladen gönnt sich das auf dem Renault Captur (Marken-Allianz Renault-Nissan-Mitsubishi) basierende Fahrzeug etwa 2,2 Liter Benzin und 14 kWh Strom. Unser Härtetest bei Plug-in-Hybriden: Was passiert, wenn man gar nicht lädt? Dieses Szenario quittiert der ASX PHEV mit tollen fünf Liter Spritverbrauch. Spannend: Der Bordcomputer informiert dann über acht kWh Stromverbrauch. Man merkt, dass das System auch ohne externes Laden durchaus viel Energie zurückgewinnt und für den Vortrieb zur Verfügung stellen kann.



Optisch gefällt der Neue mit einem gelungenen Design, erstmals wird stolz der große Markenschriftzug am Heck getragen. Vorn glänzen die drei Diamanten und Voll-LED-Scheinwerfer. Bose-Sound, induktives Smartphone-Laden und aktiver Spurhalteassistent gehören zu jenen Features der höchsten Ausstattung (Diamond), die im Alltag besonders gern angenommen werden.