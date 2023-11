Shell Recharge: Laden beim Shoppen

Supermarktketten, die Ladelösungen für Elektroautofahrer bereitstellen, sind keine Neuheit. Für das Fortschreiten der Transformation sind sie aber essenziell, weshalb jeder Einsatz auf diesem Gebiet entsprechend Freude bereitet. Schließlich kann auf diese Art das schöne Credo "steht er, lädt er" umgesetzt werden. Shell Austria und die Rewe Group haben gerade den Startschuss zu einer Erweiterung des Ladenetzes gesetzt.



Ökostrom für Billa-Kunden & Co.



Am 9. November wurde symbolisch eine Schnellladesäule in Maria Lanzendorf auf dem dortigen Billa-Parkplatz eröffnet. Bis 2025 will man insgesamt 100 solcher Lademöglichkeiten bei Billa, Bipa und Penny implementieren. "Wir wollen unseren Kunden die Möglichkeit bieten, Strom dort zu laden, wo sie es gerade brauchen, um so den Umstieg auf ein batterieelektrisches Fahrzeug zu erleichtern. Ob eine Lademöglichkeit Zuhause, während des Einkaufens oder an einer Ultraschnellladesäule an der Tankstelle, wir wollen für alle die beste Lösung bieten", meint Saghi Naglis, Mobility Managerin von Shell in Österreich.

Derzeit bereits geöffnet sind die Ladestationen bei Billa auch in Gmünd, Raasdorf, Eichgraben, Jennersdorf, Wr. Neustadt, Gratkorn, Knittelfeld, Pernitz, Prinzersdorf, Schwanenstadt und Pöggstall. Geladen wird dort mit Ökostrom.



Und Billa-Vorstand Robert Nagele: "Mit der Erweiterung unseres E-Ladenetzes leisten wir einen Beitrag zum Klimaschutz und bieten die Infrastruktur für die Mobilität der Zukunft."