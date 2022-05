Mercedes-AMG. Das steht für Kenner vor allem für großartig klingende und monströs anschiebende V8-Motoren - manchmal auch für einen V12. Aktuell aber soll das für besonders starke Vierzylinder stehen. Wie das klappt, wird die nähere Zukunft zeigen. Was uns hingegen in etwas fernerer Zukunft, der rein-elektrischen nämlich, erwarten soll, zeigt wiederum der Vision AMG.

Mercedes selbst hat die Ära der Elektrifizierung bereits mit aller Kraft in Angriff genommen. So viele E-Modelle wie die Schwaben hat sonst kaum ein Hersteller bereits im Schauraum stehen. Da will sich freilich auch die Performance-Schiene nicht lange bitten lassen und schöpft aus dem Vollen. So steht der Vision AMG nämlich nicht etwa auf einer Mercedes-, sondern einer eigenen Plattform, vulgo AMG.EA. Damit aber nicht genug. Auch der Antrieb und die Akkus sind AMG-Eigenentwicklungen; mehr oder weniger. Der Axialflussmotor, der den Vision AMG antreibt, wurde von der Mercedes-Benz Tochter YASA entwickelt. Er soll besonders leicht, kompakt und kräftig gleichermaßen sein. Zahlen nennt man in Affalterbach dazu allerdings keine. Weder zum Antrieb, noch dem Akku oder den prognostizierten Fahrwerten.

Umso redseliger wird man in Sachen Design: „Der Vision AMG zeigt spektakulär, wie die Elektrifizierung bei Mercedes-AMG aussehen könnte. Dabei bleiben wir konsequent der Marken-Ästhetik treu: die extremen Proportionen der Studie kreieren Faszination und Leidenschaft für Performance – dafür steht AMG. Der Vision AMG verkörpert die Bipolarität der Marke eindrucksvoll - das Zusammenspiel aus Schönheit und dem Außergewöhnlichen. Elemente aus der Zukunft, wie Licht-Signaturen mit dem beleuchteten, digitalen High-Tech-Kühlergrill, unterstreichen zugleich die progressive Weiterentwicklung unserer Formsprache der sinnlichen Klarheit", so Gorden Wagener, Chief Design Officer Mercedes-Benz Group AG. „Das Fahrzeug zeigt mit kontrastierenden modernen Grafiken und radikalen Proportionen den nächsten Schritt im Design, der auf den VISION EQXX aufbaut und weiter in Richtung Performance Luxury erweitert. Nahtlos fließende, volle Flächen und die monolithische Skulptur runden die kraftvolle Ästhetik des Vision AMG ab. Das Ergebnis ist ein elektrisches Supercar, eine Stilikone, die Begehren weckt – und genau das ist es, was einen Luxus-Sportwagen ausmacht.“



Unverkennbar ist zudem, dass man sich vielerorts der Strahlkraft der eigenen F1-Boliden bedient. Das macht nicht nur die silberne Lackierung mit den charakteristischen Sternen auf der Seitenfläche des lang gestreckten Vier-Türers mit Platz für ebenso viele Erwachsene klar, sondern unterstreichen insbesondere die 22-Zoll-Räder mit Aero?Claddings im F1-Stil. Für Wiedererkennungswert zu bisherigen AMG-Modellen soll wiederum der funktionslos Kühlergrill mit beleuchteten, vertikalen Streben sorgen. Im optischen Highlight am Heck, die drei Rückleuchten pro Seite im Auspuffendrohr-Design, werden Spötter mit Hang zu Verbrennern wohl ebenfalls einen willkommenen Aufhänger finden, für uns aber sehen schon cool aus.