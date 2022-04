2016 kam der erste Kia Niro auf den Markt und schrieb fortan seine ganz eigene, kleine Erfolgsgeschichte. Mit seinem recht "biederen" Styling, aber hohem Praxisnutzen, vor allem aber dann ab 2018 mit seinen elektrifizierten Antrieben, mauserte er sich nach Ceed und Sportage zum dritterfolgreichsten Modell der Südkoreaner. Nun, ab Mitte 2022, kommt seine zweite Generation auf den Markt - nur noch elektrifiziert, aber deutlich mutiger gezeichnet, ohne dabei Alltagsnutzen einzubüßen.

Schon auf den ersten Blick fällt auf: Größer ist er geworden, der Niro. 65 mm länger, 10 mm höher und 20 mm breiter nämlich. Der Radstand wuchs dabei ebenfalls; um 20 mm auf insgesamt 2,64 Meter nämlich. Damit ist der Niro jetzt ca. so lang wie ein Volvo XC40 und überragt einen Mazda MX-30 um immerhin 25 mm. Er steht auf 17-Zöllern mit Reichweiten-optimierten, also besonders windschlüpfigen Felgen. Apropos Wind: Das Zierelement auf der C-Säule des Niro kann nicht nur je nach Lackierung in unterschiedlichen Farben geordert werden, sondern erfüllt auch einen aerodynamischen Zweck. Dahinter versteckt sich ein "Windtunnel", der die Verwirbellungen hinterm Auto reduzieren soll und den Wagen so eben besser durch den Wind gleiten lässt. Clever.



Folgerichtig ist auch Front sehr clean gehalten und vermittelt durchaus eine gewisse Sportlichkeit, vor allem genährt durch die Kia-typische "Tiger-Nose", die sich jetzt bis über die Windschutzscheibe zieht. Damit der Wagen auch Nachts noch unverwechselbar bleibt, zeichneten die Designer ihm außerdem recht charakterstarke Voll-LED Tagfahrlichter in "Heartbeat"-Signatur ins Gesicht. Ein Muster, das sich übrigens auch in den Außenspiegeln und an den unteren Reflektoren im Heck wiederfindet. Unter der Motorhaube wiederum fanden die Ingenieure immerhin Platz für einen kleinen 15 Liter Frunk - zumindest genug, um zum Beispiel bequem alle Ladekabel und Adapter zu verstauen.

Den Ladeanschluss hat Kia vorne in Fahrzeugmitte verbaut und beleuchtet - wer eine enge Garage mit Wallbox sein Eigen nennt, wird das sicherlich gutheißen. Auch einen Adapter von Fahrzeugladeanschluss auf Steckdose gibt es, um unterwegs ein elektrisches Gerät mit bis zu 3 kW laden zu können. Zum Beispiel ein E-Bike, das mit der optionalen Anhängerkupplung plus Halterung transportiert werden kann. Bis zu 750 Kilogramm darf ein gebremster Anhänger hier schwer sein.



Der Elektromotor leistet im Niro EV bekannte 150 kW/204 PS, die Batterie fasst ebenso vertraute 64,8 kWh. Just diese Ausstattung war auch bisher schon verfügbar; das kleinere Akku-Paket, das es bis dato noch zu ordern gab, flog indes aus den Prospekten. Ebenso altbekannt ist dementsprechend das Maximaldrehmoment von 255 Nm, das an die Vorderachse abgegeben wird und so einen 0-100-Sprint in 7,8 Sekunden ermöglicht. Bei 167 km/h stoppt dann der Tacho, ab hier wird abgeregelt. Nach WLTP-Messung (kombiniert) beträgt die Reichweite bis zu 463 Kilometer. Geladen werden kann an der Wallbox mit 11 kW in 6:20 Stunden oder mit bis zu 100 kW an einer Schnellladesäule. Dann dauert das Laden von 10 bis 80 Prozent 43 Minuten.