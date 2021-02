Skoda Enyaq iV auch als Sportline

Skoda Enyaq iV auch als Sportline | 17.02.2021

Tieferlegung, schwarze Details und mehr

Für das Elektro-SUV Enyaq iV bietet Skoda nun die Modellvariante "Sportline" an. Dazu gehört neben 20- und 21-Zoll-Rädern auch ein tiefergelegtes Sportfahrwerk. Im Innenraum bestimmen Sportsitze mit integrierten Kopfstützen, ein dreispeichiges Leder-Sportlenkrad und Dekoreinlagen in Carbon-Optik das Ambiente.

Für das Elektro-SUV Enyaq iV bietet Skoda nun die Modellvariante "Sportline" an. Dazu gehört neben 20- und 21-Zoll-Rädern auch ein tiefergelegtes Sportfahrwerk. Im Innenraum bestimmen Sportsitze mit integrierten Kopfstützen, ein dreispeichiges Leder-Sportlenkrad und Dekoreinlagen in Carbon-Optik das Ambiente.

Die tschechische VW-Tochter will die Sportversion des Enyaq iV in drei Motorvarianten anbieten. Dabei verfügt der Enyaq iV 60 mit 132 kW ebenso über Heckantrieb wie der Enyaq iV 80 mit 82-kWh-Batterie, 150 kW Leistung und einer Reichweite von über 520 Kilometern im WLTP-Zyklus. Der Enyaq iV 80x besitzt zwei Elektromotoren mit zusammen 195 kW Leistung und Allradantrieb. Er soll das Modellangebot im weiteren Jahresverlauf verstärken. Preise werden später bekannt gegeben.

Skoda hat ein neues Interieurkonzept eingeführt. Es orientiert sich an modernen Wohnwelten, in denen harmonisch aufeinander abgestimmte Farben und Materialien zum Einsatz kommen. Für den Enyaq Sportline iV haben die Innenraumdesigner eine eigene Design-Selection kreiert. Bezüge und Dachhimmel sind überwiegend in Schwarz gehalten. Dekorleisten in Carbon-Optik setzen an der Instrumententafel und in den Türverkleidungen optische Akzente. Der schwarze Bezug der Instrumententafel verfügt über graue Kontrastnähte und besteht aus einem synthetischen Leder.



Das Lenkrad bietet über leicht bedienbare Tasten und Rädchen die Möglichkeit, zahlreiche Fahrzeugfunktionen zu steuern. Der mit Leder bezogene Lenkradkranz trägt graue Kontrastnähte, die untere Speiche ziert eine Plakette mit dem Sportline-Schriftzug.