Skoda-Pavillon in der Autostadt

Der Skoda Pavillon ist eröffnet, treten Sie ein! Tatsächlich wirkt dort nach dem Umbau alles sehr einladend, ein Besuch in Wolfsburg ist für Fans der Marke sicher spannend. Es hat sich einges getan, allein schon an der Außenfassade: Sie ist aus der Vogelpersepktive dem geflügelten Pfeil (Skoda-Logo seit 1926) nachempfunden und wird in zwei Grüntönen beleuchtet. Emerald Green und Electric Green gehören zu den Farben des neuen Designs. Sehr stimmig das Ganze!



Apropos Electric



Genau, apropos Electric, genau dorthin geht die Reise der Marke. Wie wir in Diese Modelle kommen bis 2026 berichtet haben, sollen künftig zahlreiche elektrifizierte Modelle die Schauräume und Straßen zieren. Die skulpturhaften Bilder haben bereits einen Vorgeschmack gegeben. Im neuen Pavillon steht sogar eines dieser Modelle, die Designstudie Skulptur Space!

Ganz schön lässig: Besucher können in der Brand exploration area, wo das Fahrzeug präsentiert wird, die Lichtstimmung verändern und die Studie und ihre Umgebung in einen eigenen Farbton tauchen.



Natürlich wird auch der Vergangenheit reichlich Raum gegeben. An der History Wall begibt man sich auf einen Roadtrip in die Geschichte von Skoda, lernt dabei ein historisches Fahrrad als Anfang des Unternehmens kennen und trifft auf damals hoch innovative Ideen wie das Drei-Speichen-Lenkrad und ein Signalhorn aus dem frühen 20. Jahrhundert.



Kinder willkommen? Jawohl! Für die Kleinen wird der Pavillon zum Abenteuerspielplatz samt Kletterwand und einer spielerisch-kreativen Entdeckungstour mit „Power-Kids-Schildern“. Ach, das Sport-Engagement der Marke findet ebenso Platz. Motorsport, Eishockey und Radsport sind schließlich fixe Bestandteile der Skoda-Philosophie.



Die Autostadt-Homepage bietet alle weiteren Infos für die Planung eines Besuchs.