Der Vision 7S ist das erste Modell von Skoda, das die neue Tech-Deck Face Frontpartie des Unternehmens trägt, die durch einen massiven Stoßfänger mit sieben integrierten vertikalen Lamellen gekennzeichnet ist. Die Lamelle in der Mitte hat einen Akzent in "leuchtendem Flashy-Orange", während der gesamte Bereich durch eine in die untere Schürze integrierte Aluminium-Schutzplatte unterstrichen wird. Der breite, flache Kühlergrill wird von neuen, weit nach außen gezogenen T-förmigen Scheinwerfern eingerahmt.



Die Heckpartie folgt einem ähnlichen Designkonzept mit T-förmigen Rückleuchten, die die Form der Scheinwerfer aufgreifen. Dasselbe gilt für die vertikalen Lamellen, die mit dem Layout der Frontpartie übereinstimmen. Das Fahrzeug steht auf wuchtigen 22-Zoll-Rädern, deren geschlossenes Design die Aerodynamik verbessern soll. Ein weiteres Highlight der kastenförmigen Karosserie des Vision 7S ist die flache Dachlinie, die nach hinten hin abfällt und einen stilvollen Dachspoiler aufweist. Das Konzept ist außerdem das erste Modell von Skoda mit einer matten Karosseriefarbe.

Das Interieur ist, typisch für Skoda, mit einem minimalistischen Layout und intelligenten Lösungen gepflastert. Gegenläufig aufschwingende Portaltüren geben den Blick auf einen geräumigen und luftigen Innenraum frei, der Platz für bis zu sieben Passagiere bietet. Die meisten Materialien stammen aus nachhaltigen Quellen und der gesamte Innenraum ist lederfrei. Der Boden beispielsweise – ebenso wie die Stoßfänger – besteht aus recycelten Altreifen, während die Stoffe aus recycelten Polyestergarnen hergestellt sind. Glücklicherweise finden sich unter dem frei schwebenden Infotainment-Bildschirm physische Tasten für einige Funktionen.



Der Vision 7S basiert auf der neusten Generation der modularen Elektro-Plattform des Konzerns und gibt somit technisch auch einen Ausblick darauf, was wir von den anderen Konzernmarken so erwarten dürfen. Also zum Beispiel noch größere Akkus. Immerhin wartet hier ein Akkupaket mit satten 89-kWh-Kapazität. Mit so viel Energie an Bord verspricht der Autohersteller trotz der üppigen Dimensionen des Autos eine Reichweite von bis zu 600 Kilometern. Auch beim Laden rüstet man auf. Bis zu 200 Kilowatt sollen drin sein.