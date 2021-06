Skoda stellt Führungsfahrzeug bei Tour de France

Nur um einmal einen Überblick davon zu bekommen, was es heißt, der offizielle Fahrzeugausstatter der Tour de France zu sein. Von 26. Juni bis 18. Juli setzt Skoda insgesamt 250 Fahrzeuge ein, mobilisiert damit nicht nur die Organisatoren des Radsportklassikers, sondern auch zahlreiche Teams. Die Tschechen machen das bereits zum 18. Mal, das Besondere am heurigen Einsatz ist aber, dass erstmals auch das Red Car gestellt wird – jenes Auto, mit dem der Direktor des Radausflugs, Christian Prudhomme die Rolle des Führungsfahrzeugs übernimmt. Und für diese Aufgabe griff Skoda in das oberste Fach des Regals: den brandneuen, batterieelektrischen Enyaq.



Durch das Schiebedach schwenkt er zum Etappenstart die gelbe Flagge und dirigiert anschließend mithilfe von ausgefeilter Kommunikationstechnik das Renngeschehen aus dem Fahrzeug. Bei Bedarf hat er die Möglichkeit, etwa sicherheitsrelevante Anweisungen zu geben. Auf einigen Etappen wird Christian Prudhomme auch den ŠKODA SUPERB iV mit Plug-in-Hybrid-Antrieb als Red Car nutzen.



Die 108. Auflage des Radsportklassikers beginnt am 26. Juni mit dem Grand Départ in Brest. Die Frankreich-Rundfahrt erstreckt sich auf 21 Etappen über eine Gesamtdistanz von mehr als 3.300 Kilometern – darunter sechs Bergetappen. Am 18. Juli fährt das Peloton auf der Avenue des Champs-Élysées in Paris ins Ziel.