Mit den Linien Pure und Pure+ kommt neues Le­ben in das Smart­-Portfolio, denn mit einem Ab­Preis von 36.200 Euro rückt das Crossover­-Kerlchen plötzlich weiteren Kunden­kreisen näher. Dafür wurde vor allem das teure Panorama­-Glasdach wegge­lassen, so leicht geht das. Wortwört­lich, denn das massive Dach bringt auch auf der Waage Vorteile. Ansons­ten sind die Modelle so gestaltet, wie man es aktuell von Smart gewohnt ist.



Zwei Batteriegrößen erhältlich



LED-­Scheinwerfer mit Fernlichtauto­matik gehören da ebenso dazu wie versenkte Türgriffe, rahmenlose Sei­tenscheiben oder 18­-Zöller mit aero­dynamischem Styling. Wohnlich wird es innen mit einer stoffbezogenen Instrumententafel, das Fahrerdisplay misst 9,2 Zoll und das mittige Display 12,8 Zoll – beide in Full­-HD. Ein gu tes Paket aus Fahrerassistenzsyste­men kümmert sich um angenehmes Reisen, der adaptive Tempomat mit Stop-­and­-go­-Funktion ist ein Beispiel dafür. „Mit den neuen Ausstattungsli­nien Smart #1 Pure und Pure+ bieten wir eine Mobilitätslösung für Ziel­gruppen, die ein hochwertiges voll­elektrisches Fahrerlebnis zu einem in seinem Segment sehr attraktiven Preis suchen“, sagt Sarah Lamboj, CEO bei Smart Austria. „Mit den für Smart typischen hochwertigen Aus­stattungsmerkmalen und verschie­denen Konnektivitätspaketen ist das Fahrzeug der ideale Begleiter in der Stadt und macht dabei unglaublich viel Fahrspaß.“ Während der ge­nannte Basispreis für den Pure mit 49-kWh­-Batterie gilt, bringt der Pure+ eine 66­-kWh­Batterie mit, was den Preis auf 41.200 Euro bringt. 310 Ki­lometer stehen 420 Kilometer WLTP­ Reichweite gegenüber.