Smart #1 jetzt vorbestellen

Das österreichische Händlernetz der 2020 neu gegründeten "smart Europe GmbH" (Sitz in Stuttgart) steht fest. In jedem Bundesland gibt es vorerst einen Händler als stationären Ansprechpartner in Bezug auf das derzeit einzige Modell, das Elektro-SUV #1. Erst im Herbst werden die Autos zu den Kunden rollen ("voraussichtlich", meint unser Kontakt bei Smart), doch Bestellungen sind ab März möglich, Probefahrten allerdings erst im Lauf des zweiten Quartals. Wir waren bereits mit dem Produkt des Mercedes-Geely-Joint-Ventures unterwegs, wie Ihr

im Video hier sehen könnt.



Der Marktstart heuer ist ein wichtiger Meilenstein für die junge Marke, denn bisher wurde nur geteasert, was das Zeug hält. Es handelt sich schließlich um eine komplett neue Generation an Fahrzeugen und wer an Smart denkt, hat nach wie vor eher einen Fortwo vor dem geistigen Auge und kein Elektro-SUV, das im Grundlayout 272 PS aufweist. Oder, im Fall des #1 Brabus, sogar 428 PS an alle vier Räder schickt.



Auch die Geschäfts- und Vertriebsstrategie mit dem voll integrierten Online-Direktvertriebsmodell ist neu. Nachdem dieses parallel zum gut organisierten Vertreter-Händlernetz läuft, spricht der Importeur von einer Omnichannel-Strategie: Man ist einfach überall gut aufgestellt.



Alle Neune: die Händler



Merbag – Donaustadtstraße 51, 1220 Wien

R. Hummel – Königstetterstraße 126, 3430 Tulln

Pappas – Mayrhoferstraße 36, 4030 Linz

Pappas – Schippingerstraße 8, 8051 Graz

Pappas – Innsbrucker Bundestraße 111, 5020 Salzburg

Autohaus Kaposi Hofmeester – Lodengasse 25, 9020 Klagenfurt

Pappas – Löfflerweg 2, 6060 Hall in Tirol

Schneider Automobil – Ludwig-Kofler-Straße 1, 6850 Dornbirn

AV Ott – Mattersburger Straße 19, 7000 Eisenstadt



Wer zu den ersten Käufern des Smart #1 zählen will, besucht die

Smart-Homepage, wo man sich einen Platz für die Vorbestellung reservieren kann. Wer die Vorbestellung tätigt, bekommt einen vollständig erstattbaren Gutschein über 500 Euro ausgestellt.



CEO Sarah Lamboj: „Mit unserem Online-Vertriebsmodell gehen wir absolut mit der Zeit – gleichzeitig ist uns wichtig, dass sich alle Interessierten und Smart-Kunden auch persönlich vor Ort beraten lassen können. Wir freuen uns, dass wir die Zusammenarbeit mit bewährten Partnern fortsetzen können. Sie haben bereits langjährige Erfahrung und bilden ein Händlernetz, das viele Österreicher erreichen wird."



