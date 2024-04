So sieht das elektrische Opel-SUV also aus

Die schnittigen Formen vieler neuer Autos mögen zwar hübsch sein, praktisch sind sie im seltensten Fall. Dagegen möchte Opel etwas unternehmen und bringt mit dem neuen Frontera ein Elektro-SUV auf den Markt, das etwas aufrechter des Weges kommt und daher einen flexibleren Innenraum – vor allem Kofferraum – bieten soll. Die Marke mit dem Blitz spricht von 1.600 Litern, wenn die Sitzlehnen fallen und 460 Liter Grundvolumen.



Immer Platz für diverse Devices



Mit dem Frontera fährt Opel eine zweigleisige Strategie: Es gibt ihn als reines Elektroauto und mit einem mild hybridisierten Benziner (48-Volt-Technologie). Einen funktionalen Innenraum bieten beide Varianten und auch der Opel-Blitz in seiner aktuellsten Auslegung ist immer gleich. Der Frontera ist das este Modell, das ihn im prägnanten Vizor trägt.



Innen gibt sich das neue Modell ganz schön aufgeräumt, man wird an Astra und Co erinnert: Zwei 10-Zoll-Displays sorgen für das typische "Pure Panel Cockpit", das gerade aktuell ist bei den Deutschen. Am Steuer sitzend blickt man zudem auf ein neu designtes Lenkrad. Mit einer optionalen "Smartphone-Station" soll das Handy der Nutzer noch besser integriert werden. Verbunden mit der passenden App wird es zur Steuereinheit des Infotainments. Auch an Tablets wurde gedacht, nachdem diese selten Platz in einem Fahrzeuginnenraum finden: Ein flexibles Band hält sie sicher in der Mittelkonsole. Smartphone-Taschen hinten bieten den Fondgästen eine gute Ablagemöglichkeit für ihr Device.