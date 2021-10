Software-Update erhöht Reichweite des Audi e-tron

Immerhin 34.000 e-tron kommen laut Audi in den Genuss einer modifizierten Software, die alle Fahrzeuge ab Modelljahr 2019 (dazu zählen sämtliche e-tron Sportback) bereits an Bord haben. Bei jenen Modellen des ersten Modelljahrs – von September 2018 bis Ende November 2019 – optimiert die neue Software neben der Batteriekapazität (die 95-kWh-Batterie stellt nun 86 kWh nutzbare Kapazität zur Verfügung) auch die Steuerung der vorderen E-Maschine. Im normalen Fahrbetrieb sorgt standardmäßig der Motor an der Hinterachse für Vortrieb. Für eine verbesserte Effizienz wird der vordere Elektromotor nun nahezu vollständig abgekoppelt und stromlos geschaltet – und erst wenn mehr Leistung benötigt wird, kommen beide Motoren zum Einsatz. Der große Konzeptvorteil des Asynchronmotors, das stromlose Mitlaufen ohne elektrische Schleppverluste, kommt somit noch besser zur Geltung.



Auch die Kühlung wird durch das Update verbessert. Das hochflexible Thermomanagement, das aus vier separaten Kreisläufen besteht, temperiert die Hochvoltkomponenten noch effizienter. Durch eine angepasste Steuerung konnten im Kühlmittelkreislauf die Volumenströme verringert werden, so dass sich der Energieverbrauch reduziert. Das Kühlsystem ist die Basis für schnelles Gleichstromladen, eine hohe Lebensdauer der Batterie und reproduzierbare Fahrleistungen – auch bei hoher Belastung.