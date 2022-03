Sono Motors beginnt Vorserienproduktion

Die jetzt mit Unterstützung von thyssenkrupp Automotive Body Solutions und Bertrandt gebauten Autos bestehen laut des Münchner Unternehmens aus Serienkomponenten und entsprechen dem erwarteten finalen Design.



In den kommenden Monaten wollen die Autobauer den Sion erproben, validieren und zertifizieren, ehe 2023 das erste Solar Electric Vehicle (SEV) vom Band rollt. "Die Testwagen absolvieren dabei kompromisslose Praxistests unter extremen Bedingungen in Europa und den USA", verspricht Sono Motors. Dazu zähle die Erprobung in verschiedenen Klimazonen, die Optimierung der Solar-Technologie, die Absicherung plus Abstimmung der Fahrdynamik auf Teststrecken und im Straßenverkehr sowie Crashtests.



Die öffentliche Premiere des Sion im finalen Design ist für Sommer 2022 geplant. Dann soll ein Teil der Serien-Validierungsfahrzeuge auch wieder auf eine europaweite Probefahrten-Tour gehen. Der Bruttopreis des Sion soll bei 28.500 Euro liegen. Die durch die Solarzellen gewonnene Energie soll den Berechnungen nach die Reichweite der 54-kWh-Batterie um durchschnittlich 112 Kilometer pro Woche erweitern.