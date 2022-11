Spar baut 200 neue Ladestationen

Heute stehen E-Ladestationen heimischer Energieversorger an 120 SPAR-Standorten zur Verfügung. Bis 2025 sollen es mindestens 335 E-Ladestationen sein, bis 2028 bereits 535. Damit entsteht das größte Ladenetzwerk bei einem Einzelhändler in Österreich, so Spar in seiner Aussendung.



„Die alltäglichen Stopps müssen für die Ladung von emissionsfreien Autos genutzt werden können. Lebensmittel kaufen und gleichzeitig das Auto volltanken – das ist die Zukunft der Mobilität. SPAR und BEÖ machen genau das in den kommenden Jahren an noch mehr Standorten in ganz Österreich möglich“, so Hans K. Reisch, stellvertretender Vorstandsvorsitzender von SPAR.



In Sachen Ladeleistung will man das Angebot dabei an die jeweiligen Märkte und die Gewohnheiten der Kunden anpassen. In den sogenannten Hyper-Märkten, in denen die Aufenthaltsdauer naturgemäß länger ist, soll daher bevorzugt auf 11 bis 22 kW gesetzt werden. Bei Inter-, Euro- und Spar-Stand-alone-Standorten an Verkehrsrouten werden hingegen zusätzlich Schnelladestationen ab 50kW bis 150kW errichtet. Bei den Anschlüssen will man pro Standort mindestens zwei, bei stark frequentierten Märkten bis zu sechs Ladepunkte zur Verfügung stellen. Dabei sollen aber auch nicht nur neue Anlagen errichtet werden, sondern auch bestehende Anlagen der Energieversorger auf den neuesten Technikstand aufgerüstet. Insgesamt entstehen somit bereits bis 2025 1.500 neue Ladepunkte in ganz Österreich. Bezüglich der Tarife lässt Spar wissen, dass BEÖ-Mitglieder zu ihren üblichen Preisen laden können, während Kunden ohne Ladekarte per Kreditkarte bezahlen können.



Bereits heute kooperieren SPAR sowie Salzburg AG, Energie Steiermark, llwerke vkw und IKB bei Ladestationen auf SPAR-Parkplätzen. „Mit der Erweiterung dieser Partnerschaft heben wir die Ladeinfrastruktur in Österreich auf eine neue Stufe. Damit leisten neun führende Energieversorger gemeinsam mit Österreichs führendem Einzelhändler SPAR einen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz,“ sagt Andreas Reinhardt, Vorsitzender des Bundesverband Elektromobilität Österreich (BEÖ). „Alle Kundinnen und Kunden sollen die Möglichkeit haben, Strom aus erneuerbarer Energie überall dort zu laden, wo sie ihn gerade brauchen.“



Derzeit gibt es in Österreich rund 15.000 öffentlich zugängliche Ladepunkte. 8.000 davon im größten Netz, dem BEÖ-Netz. In den nächsten drei Jahren kommen weitere 1.500 Spar-Ladepunkte, gespeist aus erneuerbarer Energie, dazu. Die BEÖ-Partner für die Erweiterung der Ladeinfrastruktur bei Spar sind: Burgenland Energie, Energie Graz, Energie Steiermark, EVN, Innsbrucker Kommunalbetriebe (IKB), Kelag, LINZ AG, Salzburg AG und illwerke vkw.