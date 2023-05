Starkes Wachstum der Vollelektrischen (BEV)

Wenn man beim österreichischen Importeur von BMW und Mini von "elektrifzierten" Fahrzeugen spricht, dann lässt man die Mildhybrid-Technologie unter den Tisch fallen: Die hat ja eh (fast?) jedes Auto, das beim Händler steht. Vor allem seit den letzten Überarbeitungen. Wenn also über das Wachstum bei der Elektrifizierung gesprochen wird, dann geht es um Elektroautos (BEV) und Plug-in-Hybride (PHEV). Alles, was man anstecken kann!



"Per April 2023 liegt der Anteil an elektrifizierten BMW und Mini Fahrzeugen bei rund 44 Prozent – das heißt nahezu jeder zweite neue BMW oder Mini wird bereits als voll – oder teilelektrische Version gekauft" heißt es von offizieller Seite. Bei BMW ist der Prozentsatz noch höher, hier sind bereits 46 Prozent "ready to plug".



2026 könnte jedes dritte Fahrzeug ein BEV sein



Überhaupt geht es bei BMW rasant in Richtung Mobilitätswende. Bei jedem vierten neu ausgelieferten Bayer in der Alpenrepublik handelt es sich aktuell um ein BEV. "Weltweit betrachtet dürfte 2024 mindestens jeder fünfte Neuwagen der BMW Group über einen vollelektrischen Antrieb verfügen, 2025 soll jedes vierte neu ausgelieferte Fahrzeug ein BEV sein und 2026 bereits rund jedes dritte" – so die Aussendung von BMW Österreich.



Ein Beschleuniger der Transformation soll die "Neue Klasse" werden. Deren Antrieb wird aus dem BWM Group Werk in Steyr kommen! Bis 2030 wird in den Kompetenzausbau des Werks rund eine Milliarde Euro investiert. Bleiben wir gleich in Österreich: Über 400 Neuzulassungen wurden per April 2023 hierzulande verzeichnet. Somit ist das Elektro-SUV der beliebteste vollelektrische BMW. „Mit dem BMW iX1 haben wir klar den Wunsch unserer Kunden getroffen. Dies zeigt sich in einer rasant steigenden Nachfrage. Dieses Jahr werden wir unser Elektrosegment weiter ausbauen.“, so Christian Morawa, CEO BMW Austria. Damit weist er auf den Start des BMW i5 hin.