Starmatter: Neue Sicherheitselemente für E-Motorrad

Unter dem Namen Starmatter Vison fasst der finnischer Hersteller Verge Motorcycles sein großes Update für das Topmodell TS Ultra zusammen. Sowohl Hardware als auch Software wurden aktualisiert, die ersten Elemente des neuen Motorrades wurden bereits im November präsentiert. Zu Over-the-Air-Updates (OTA), Sensortechnologie, künstlicher Intelligenz und einem Human-Machine-Interface (HMI) kommt nun die smarte Sehfähigkeit hinzu.



Auto wollen autonom fahren. Und Motorräder?



Sechs Kameras sowie hochauflösende Front- und Heckradare helfen dem Piloten, trotz Helm – der auch auf die Wahrnehmung dämpfend wirkt – stets alert zu sein. Verge-CTO Marko Lehtimäki: „Verge macht das Fahren noch smarter und sicherer, zum Beispiel indem die Fähigkeit des Fahrers verbessert wird, die Umgebung sowie die Funktionen des Motorrads mithilfe von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen zu beobachten. Dank der neuen Kameras in Kombination mit dem heute angekündigten Softwareupdate wird das TS Ultra zum weltweit ersten Motorrad, das mit einem Sehvermögen ausgestattet ist, dem Fahrer Ratschläge gibt und ihn während der Fahrt unterstützt."



Traktionskontrolle und ABS sind selbstverständlich ebenso an Bord, beim E-Bike kommt noch ein niedriger Schwerpunkt als Sicherheitsplus hinzu. Mit den neuen Technologien möchte man ein wenig aufholen, was die Automobilindustrie seit Jahren mit dem Streben nach dem autonomen Fahren vorlebt. "Das Motorrad analysiert mit seiner aktualisierten Hardware und Software die Umgebung und meldet dem Fahrer zum Beispiel ein sich von hinten annäherndes Fahrzeug oder dessen Fahrspurwechsel", heißt es bei Verge.

Die neue TS Ultra steht auf der CES in Las Vegas



Hilfreich im Umgang mit der Maschine ist das neue Display, das sich größer als zuvor präsentiert. Somit ist es auch einfacher zu bedienen. Wesentliche Funktionen sollen intuitiver erfassbar und zu benutzen sein, dazu kommen Warnungen vor potentiellen Gefahren, etwa wird das Bild der

Rückfahrkamera gezeigt, wenn der Fahrer den Blinker betätigt.



„Verge entwickelt die fortschrittlichsten Elektro-Superbikes der Welt, mit dem Fokus auf dem

Fahrerlebnis. Dabei wollen wir keine Kompromisse eingehen. Starmatter Dash bietet eine visuelle

und intuitive Oberfläche, die dem Fahrer auf einen Blick eine klare Sicht in Echtzeit über die

Funktionen und den Status des Motorrads gibt“, sagt Mark Laukkanen, VP der User Experience bei

Verge Motorcycles. Vom 9. bis zum 12. Jänner ist die neue TS Ultra auf der CES in Las Vegas zu sehen.