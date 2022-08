Stromer wiegen Kinder sanfter in den Schlaf

Stromer wiegen Kinder sanfter in den Schlaf | 08.08.2022

Studie belegt Vorteile von E-Autos für Eltern

Besonders gut schläft der Nachwuchs offenbar in Elektroautos. Dies ergab eine aktuelle Umfrage von Citroen in Großbritannien unter 2.000 Eltern, die Auto fahren und Babys/Kinder im Alter unter fünf Jahren haben. 56,4 Prozent der Befragten gaben an, dass ihr Kind im Vergleich zu einem Benzin- oder Dieselfahrzeug ebenso einfach oder sogar noch einfacher einschlafe. Nur knapp zwölf Prozent sagten, dass es in einem E-Auto schwieriger sei, die Kleinen in den Schlaf zu wiegen.